Solo guai per la Lazio, si deve operare: torna nel 2026

La Lazio vive un inizio di stagione molto complicato: oltre ai già noti problemi relativi al mercato ora si aggiungono anche guai fisici.

I risultati della Lazio in questa prima parte di stagione non sono stati affatto positivi, sia a causa delle vicissitudini che hanno determinato l’estate biancoceleste che per i problemi che hanno coinvolto lo spogliatoio con il ritorno di Sarri e tutti i cambiamenti che ci sono stati.

Il futuro della Lazio dovrà essere migliorato sotto tutti i punti di vista, con il lavoro costante e la voglia di uscire dal periodo negativo: ma ci sarebbe bisogno anche di un periodo maggiormente fortunato.

Lazio, nuovi problemi: infortunio molto serio

In casa Lazio ci sono tante cose che non vanno per il verso giusto in questo momento. Sarri sta provando ad apportare le giuste modifiche per far tornare la Lazio a brillare e a fare sempre meglio ma ci sono situazioni che stanno diventando più complicate di settimana in settimana.

La rosa è ridotta per ovvi motivi legati al blocco del mercato e ora si sta riducendo sempre di più a causa di continui infortuni e squalifiche che stanno compromettendo il buon umore dello spogliatoio.

Secondo le ultime notizie, in casa Lazio è emerso ora un altro problema che rischia di essere molto serio e di compromettere il futuro della squadra di Maurizio Sarri.

Infortunio Rovella: si deve operare

La Lazio ha perso Nicolò Rovella per infortunio durante il derby contro la Roma. Maurizio Sarri ha dovuto fare a meno di uno dei migliori giocatori bincocelesti e ha inserito Toma Basic nella lista della Serie A per sopperire alla sua assenza e a quella di Dele-Bashiru, eliminato dalla lista.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ora Nicolò Rovella ha deciso di operarsi per risolvere i problemi di pubalgia che persistono da molto tempo e lo hanno costretto allo stop in diversi momenti anche nella scorsa stagione.

Inizialmente si era pensato alla terapia conservativa ma poi il calciatore con il parere dei medici ha deciso di ricorrere all’operazione per eliminare defintivamente il problema.

I tempi di recupero di Nicolò Rovella

Nicolò Rovella si opererà nei prossimi giorni. Da quel momento ci sarà bisogno di almeno due mesi per tornare al 100% della condizione fisica, quindi per il centrocampista della Lazio si può considerare concluso il 2025 sportivo.

Rovella tornerà a disposizione della Lazio nel 2026 e intanto il club cerca già un sostituto per avere in rosa un altro nome giusto che possa sopperire a eventuali complicanze nel percorso riabilitativo.