Koulibaly torna in Serie A: colpo a zero per una big

Kalidou Koulibaly ha lasciato un ottimo ricordo in Serie A e con la maglia del Napoli: il difensore può tornare a parametro zero

Uno dei reparti che cambierà di più nelle big di Serie A è sicuramente la difesa. Anzi, si tratta con ogni probabilità della zona di campo dove verranno effettuati maggiori investimenti. Vale un po’ per tutte le big, che dovranno cambiare parecchio proprio nelle zone più arretrate nel campo in vista del prossimo futuro.

Uno dei nomi che potrebbe scatenare maggiore interesse è quello di Kalidou Koulibaly. Il centrale ha lasciato l’Italia ormai diversi anni fa per sposare il progetto saudita dell’Al Hilal. Ai tempi del Napoli, era considerato uno dei difensori più forti, non solo della Serie A, ma in tutt’Europa. Ora il suo ritorno non è utopia, anzi potrebbe concretizzarsi tra pochi mesi.

I soldi sauditi e il ritorno in Serie A: cosa succede per Koulibaly

Al cuor non si comanda. Sembra passata un’era calcistica, con tanto di due scudetti, ma la potenza fisica e l’intelligenza tattica di Koulibaly sono rimasti indelebili nella testa dei tifosi del Napoli. Il centrale ha dato davvero tante gioie al club azzurro, che poi è ripartito da altri interpreti.

Oggi Antonio Conte ha un reparto di primo livello con calciatori come Rrahmani, Buongiorno, Beukema e Juan Jesus, ma il ritorno di Koulibaly in Italia potrebbe comunque concretizzarsi. Saranno mesi molto caldi per il futuro del ragazzo, visto che il suo contratto con l’Al Hilal scadrà a giugno 2026.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, diversi club hanno già preso informazioni per capire i margini di trattativa per acquistare il centrale. In realtà, uno come Koulibaly farebbe comodo un po’ a tutti. Massimiliano Allegri l’ha sempre apprezzato e al Milan dovrà cambiare qualcosa lì dietro.

L’Inter è chiamata a sostituire Acerbi e de Vrij con un altro profilo di portata e qualità internazionali, ma ci sono dubbi sul suo adattamento a una linea a tre.

La Juve torna in primo piano: cosa può succedere

Il club in pole position potrebbe essere la Juve. I bianconeri hanno bisogno di affiancare a Bremer un calciatore proprio con le caratteristiche di Koulibaly ed è pronto a garantirgli un ingaggio importante.

Allo stesso tempo, filtra la volontà dell’Al Hilal di rinnovare il contratto del difensore. Già prima di gennaio si dovranno intensificare i contatti tra le parti per capire se ci saranno margini per il prolungamento.