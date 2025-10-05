Kim ha scelto la Serie A, torna a gennaio: ha già il pre-accordo

Kim Min-Jae è fuori dai progetti di Kompany al Bayern Monaco e a gennaio è pronto a tornare in Serie A per fare grandi cose.

Il difensore sudcoreano ha fatto benissimo in Italia con la maglia del Napoli, vincendo lo Scudetto da protagonista assoluto con la compagine azzurra gestita da Luciano Spalletti nella stagione 2022/23. Poi ha deciso di andare subito via, cogliendo al volo l’occasione di firmare per il Bayern Monaco e fare grandi passi in avanti anche rispetto alla sua carriera. Si è confrontato con uno dei migliori club al mondo ma la sua esperienza in Baviera non è stata indimenticabile.

Al momento Kim Min-Jae è importante ma non imprescindibile per Vincent Kompany che sta facendo altre scelte per il Bayern Monaco in questo momento della stagione.

Calciomercato: Kim Min-Jae torna in Serie A

Kim Min-Jae in Serie A ha fatto la differenza a grandissimi livelli e il suo profilo è stato sempre più importante nel corso degli anni. Il Napoli ha saputo pescarlo improvvisamente dal calcio turco e ha deciso di affidargli le chiavi della difesa al posto di Koulibaly, un’eredità pesantissima da gestire ma che è stata evidentemente un grande stimolo per il sudcoreano.

Al Bayern Monaco ha fatto sicuramente bene, sulla scia di quanto fatto vedere di meraviglioso a Napoli ma non ha continuato con la stessa qualità.

Secondo le ultime notizie di mercato, Kim Min-Jae è pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza al Bayern Monaco: a gennaio diventa un’occasione.

Futuro Kim Min-Jae: è un obiettivo serio per il Milan

Il futuro di Kim Min-Jae è in fase di riscrittura in questo momento. La situazione del centrale sudcoreano è da tenere sotto controllo soprattutto per un possibile ritorno in Serie A che ora sembra sempre più probabile dopo le voci della scorsa estate.

Secondo quanto riferisce Niccolò Ceccarini su TMW, il Milan tiene d’occhio la situazione di Kim Min-Jae. Non è il punto di riferimento per Kompany in difesa e il centrale sudcoreano starebbe già pensando all’addio nel mercato di gennaio. I rossoneri avrebbero bisogno di un leader difensivo così importante e Tare sta già lavorando con il suo entourage per arrivare a un accordo.

Kim al Milan sarebbe un colpo sensazionale per completare alla grande la difesa di Allegri che punta a essere perfetta nel giro di pochi mesi e impenetrabile, poi, nel girone di ritorno.

Kim Min-Jae al Milan: le cifre dell’affare

Kim Min-Jae è un nome che interessa parecchio al Milan che sta fiutando e studiando l’occasione che può aprirsi a gennaio. Ha un contratto in scadenza nel 2028 e un valore di 40 milioni di euro.

L’obiettivo del Milan è quello di trovare un accordo prima col centrale e poi proporre un prestito con obbligo di riscatto condizionato per arrivare all’accordo definitivo anche con il Bayern Monaco.