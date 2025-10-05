Disastro Leao, sarà addio: scambio folle col Barcellona e non solo

Leao via dal Milan, l’addio prende corpo: il Barcellona si rifa’ sotto, il Diavolo tenta il super scambio e anche un altro colpo

L’atteso rientro in campo di Leao, per il Milan, non sta andando come sperato, tutt’altro. Il portoghese fatica a reinserirsi nel Diavolo dopo essere rimasto fuori per circa un mese e il suo impatto al momento è fortemente negativo. All’ingresso poco convincente con il Napoli, ha fatto seguito una mezz’ora praticamente disastrosa con la Juventus.

Allegri lo ha mandato sul terreno di gioco per provare a sparigliare le carte, ma è rimasto attonito nel vedere che il numero 10 ha cestinato due clamorose occasioni da gol, una mandando a lato da pochissimi metri e l’altra calciando male su Di Gregorio in uscita, dopo essere stato messo in porta da Modric. Inevitabilmente, una prestazione destinata a generare polemiche quasi infinite.

Ritorna d’attualità dunque il dibattito sulla reale utilità di Leao nel Milan e a questo punto si può davvero concretizzare l’addio. Il club può iniziare a pensare seriamente alla sua cessione, nel mercato di gennaio. Sfruttandola magari per un’operazione intrigante con il Barcellona.

Milan, è l’ora della cessione di Leao: dialogo col Barcellona per Ferran Torres

Il club blaugrana è sempre stato tra gli estimatori di Leao, questa volta l’affare potrebbe andare in porto, se oltretutto vi venisse incluso il cartellino di Ferran Torres.

L’attaccante spagnolo ha ritrovato continuità di rendimento e brillantezza, ma fatica a imporsi in maniera stabile in squadra e a questo punto si guarda intorno. Con uno scambio e un conguaglio a favore del Milan di circa 40 milioni, la trattativa potrebbe anche andare in porto. E detta cifra, il Diavolo potrebbe reinvestirla per un altro affare per colmare una delle principali lacune in rosa.

Milan, anche un difensore grazie all’addio di Leao: investimento su Hien

Serve un difensore centrale, per rafforzare la Maginot davanti alla porta. Si potrebbe puntare su Isak Hien, difensore che in questi anni con la maglia dell’Atalanta ha fatto molto bene.

Il nome dello svedese è spesso emerso nelle speculazioni di mercato attorno alle big, il Milan potrebbe provare a piazzare il blitz grazie all’incasso derivato dall’addio di Leao. Con due colpi del genere, Allegri potrebbe davvero sognare di condurre i rossoneri allo scudetto.