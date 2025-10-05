Crisi Liverpool: un big scappa in Serie A

Si è conclusa con un’altra sconfitta la settimana terribile del Liverpool: un big dei Reds può scappare in Serie A, ecco come

Il Liverpool è ritenuto – a ragione – una delle squadre più forti d’Europa. Si tratta del club che ha vinto la Premier League lo scorso anno e che ha portato a termine il calciomercato migliore, o meglio spendendo di più. Peccato che sul campo le cose non stiano andando secondo le attese.

La squadra di Arne Slot sta facendo fatica a integrare i nuovi acquisti, su tutti Wirtz, e le critiche non mancano, anche all’allenatore. Il Liverpool ha vissuto una settimana terribile in cui sono arrivate tre sconfitte di fila, di cui l’ultima contro il Chelsea in campionato all’ultimo minuto. Ora bisogna reagire, ma se le cose dovessero continuare così, attenzione anche ai risvolti sul calciomercato.

Il Liverpool può perdere Konaté: ci sono anche le big di Serie A

La posizione di Ibrahima Konaté resta difficile da decifrare in vista della prossima stagione. Il difensore centrale è in scadenza di contratto a giugno 2026, ma è un perno del Liverpool e il club inglese non vorrebbe privarsene. Se le cose dovessero precipitare, però, attenzione a un addio che resta comunque possibile.

Diverse big europee sono già sulle sue tracce, ma attenzione anche alla Serie A che – alle giuste cifre – potrebbe essere un’opzione concreta per il centrale.

Negli ultimi giorni, si è parlato a più riprese di un possibile trasferimento all’Inter, che cerca un calciatore di livello internazionale proprio in quella zona di campo. Acerbi e de Vrij andranno a scadenza a fine stagione e si cerca un titolare in grado di sostituirli. Ma non ci sono solo i nerazzurri.

Gli inserimenti di Juve e Milan per Konaté

Servirà sicuramente una possibilità di spesa importante e, a quel punto, i nerazzurri potrebbero passare in secondo piano per il francese. Attenzione al Milan che, in caso di ritorno in Europa, dovrà offrire un nuovo titolare ad Allegri. La presenza di Maignan e Rabiot potrebbe aiutare.

Occhio anche alla Juve, che vuole tornare grande e potrebbe farlo con un altro difensore affidabile e di livello. Si potrebbe scatenare dunque una vera e propria asta tutta italiana, senza dimenticare anche Bayern Monaco e Real Madrid.