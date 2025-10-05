Blitz Milan a Monaco: affare gratis dal Bayern

Gratis al Milan dal Bayern Monaco, i rossoneri lo hanno già messo nel mirino: occasione di mercato da sfruttare assolutamente

Il Milan di questo inizio di stagione ha dato segnali decisamente incoraggianti, la squadra di Allegri sta dimostrando di poter competere per il vertice. L’obiettivo minimo era presentare una squadra competitiva per i primi quattro posti, ma non è detto che il Diavolo non possa, invece, puntare ancora più un alto.

Nelle prossime settimane, ne sapremo di più, ma l’impatto del livornese nel modo di gestire la squadra e restituirle compattezza e solidità si avverte già. E’ un Milan che anche per questo pensa al prossimo futuro, magari alle mosse di mercato che potrebbero avere luogo a gennaio o nella prossima estate. La compagine si è già rinforzata, si proveranno altri affari per alzare ulteriormente il livello. Diversi i profili sotto esame, tra cui un giocatore interessante dal Bayern Monaco, che potrebbe giungere nel prossimo futuro a Milanello a titolo gratuito.

Milan, altro parametro zero di lusso: idea Raphael Guerreiro

L’idea parametro zero riguarda Raphael Guerreiro. Il portoghese, classe 1993, potrebbe concludere presto il suo percorso con i bavaresi, nonostante in questi anni sia stato una colonna della squadra.

Esperienza e tanta qualità per lui, ma un contratto in scadenza a giugno, che molto probabilmente non sarà rinnovato. Le informazioni che arrivano dalla ‘Bild’, in tal senso, parlano piuttosto chiaro. Il giocatore, a questo punto, inizierà a guardarsi intorno e il Milan potrebbe essere una buona soluzione. Comunque, non è detto che il Milan non possa provarci a gennaio, versando un piccolo indennizzo ai bavaresi, per avere una alternativa sulla fascia sinistra.

Milan, con Allegri per tornare grandi anche in Europa: il piano prende forma

E’ un Milan che pensa in grande, insomma, e non potrebbe essere altrimenti. C’è volontà di tornare grandi in campionato ma non soltanto. Prendere Allegri significa del resto non limitare affatto gli orizzonti, tutt’altro.

La competitività in Serie A è stata ritrovata, si guarda già al prossimo step, che è quello di provare a tornare protagonisti in Europa il prossimo anno. E si continuerà, dunque, nel creare il giusto mix tra calciatori giovani e tra profili esperti e di carisma. La svolta è dietro l’angolo, la concorrenza è avvertita: il Diavolo vuole tornare grande sul serio.