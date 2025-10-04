Si riapre il caso Lookman: nuovo annuncio, spunta il retroscena

Ademola Lookman è tornato in campo con l’Atalanta dopo aver fatto “pace” con tutto il mondo nerazzurro: ora si riapre il caso sul futuro.

L’attaccante nigeriano ha vissuto un’estate complicatissima, com’è ben noto, con il rapporto con la società e con la tifoseria ridotto ai minimi termini e con l’addio come unica volontà in vista di questa stagione. Poi si è deciso per la linea dura, di non cederlo in Serie A e soprattutto di accettare solo offerte da 50 milioni di euro, com’era da “accordi” tra lo stesso Lookman e la società orobica.

Lookman è rimasto all’Atalanta e pian piano si è ripreso la titolarità: da qualche settimana è di nuovo in campo ma ci sono ancora delle scorie importanti da superare per tornare ai massimi livelli.

Atalanta, si riapre il caso Lookman? Le ultime

Ademola Lookman è rimasto a Bergamo nonostante le insistenti voci di addio che si sono susseguite per tutta l’estate e che sono state pesantissime da digerire per tutto l’ambiente. Mentre la squadra e il tecnico hanno perdonato il comportamento del nigeriano, la tifoseria non lo ha mai fatto, almeno la parte più calda, e ora tocca al numero 11 riprendersi la Dea sulle spalle.

Le qualità di Lookman sono sotto gli occhi di tutti, tante squadre sono state sulle sue tracce negli ultimi mesi ma non si è mai arrivati al suo addio e ora è stato reintegrato.

Il “caso Lookman” però resta aperto e potrebbe portare a importanti colpi di scena nei prossimi mesi.

Lookman si riprende l’Atalanta: parla Percassi

Nella partita contro il Como, Ademola Lookman è tornato tra i titolari ancora una volta, a conferma della volontà di Juric di reintegrarlo al 100% nella rosa e avere a disposizione una freccia in più nel proprio arco.

Prima della partita tra Atalanta e Como, l’amministratore delegato degli orobici, Luca Percassi, ha parlato del futuro di Ademola Lookman e della gestione che si è deciso di fare del suo caso.

“Il ragazzo è ripartito benissimo, si sta comportando da super professionista”, ha ammesso il dirigente dell’Atalanta che poi ha ribadito di essere “orgogliosi che sia dell’Atalanta, poi il mister fa le sue scelte”.

Lookman può rinnovare il contratto

La permanenza di Lookman e il ritorno in campo a buonissimi livelli sono un toccasan per l’Atalanta che ora dovrà ritrovarlo anche dal punto di vista dei numeri. E non è da escludere un’opzione clamorosa: il rinnovo di contratto.

La permanenza di Lookman potrebbe essere pluriennale e non è da escludere che ci sarà la possibilità di arrivare a un accordo che sarebbe importantissimo per il futuro di tutti,