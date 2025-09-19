Lookman torna con una promessa: già venduto ad un top club

Lookman torna a disposizione e si vedrà in campo, ma probabilmente con la promessa che questa sarà la sua ultima esperienza bergamasca.

Ha reso chiaro a tutti, sia alla società che a Juric e soprattutto ai suoi tifosi, che vuole giocare altrove. Non ha nascosto il suo malumore il nigeriano quando, nel corso dell’estate da poco terminata, ha scelto di mandare un messaggio chiaro quando ha visto saltare la trattativa che portava al trasferimento all’Inter.

Ha smaltito tutta la rabbia, l’Atalanta ha scelto di metterlo fuori per poi reintegrarlo. E adesso cambiano le cose per il suo futuro perché Ademola Lookman si rivedrà di nuovo in campo. A partire da Torino-Atalanta, di questo week-end. Ma quella che si vedrà con lui in campo sarà probabilmente la prima partita dell’ultimo campionato che giocherà alla Dea. In serata sono arrivati aggiornamenti in merito alla scelta presa in comune accordo tra club e giocatore.

Accordo club-giocatore: succederà a gennaio con Lookman

In un accordo tra club e giocatore, per il calciomercato di gennaio, può essere arrivata la svolta Lookman. Il Pallone d’Oro africano aveva scelto di salutare l’Atalanta per giocare all’Inter, con tutto che si è concluso con un nulla di fatto per le vedute differenti tra i due club che non sono riusciti a trovare un accordo.

Alla fine l’Inter ha scelto di restare ferma com’era, ma non è uguale il discorso per altri club che proveranno a mettere le mani sul cartellino del nigeriano.

Ademola Lookman può lasciare l’Atalanta, tornando in campo però subito e reintegrato tra le scelte di Ivan Juric, ma con la promessa di essere venduto poi a gennaio oppure a fine stagione. E a quel punto, se non all’Inter, Lookman rappresenta un’occasione di mercato ghiotta per chi tornerà all’assalto su di lui.

Calciomercato Atalanta: dove giocherà Lookman

È dall’estero e precisamente da Fichajes.net che fanno conoscere delle intenzioni dell’Atletico Madrid, club che parte all’assalto per Ademola Lookman.

I Colchoneros, approfittando di quella che è la situazione che si è creata alla Dea e con la possibile promessa di cederlo a fine anno, “barattando” il clima sereno ritrovato a Zingonia con lui in gruppo ad allenarsi e poi in campo come titolare, potrebbero riprovarci tra gennaio e giugno. Per Ademola Lookman, questa volta, potrebbero bastare 30-40 milioni di euro e per l’Inter, a conti fatti, sarebbe una beffa non da poco.