Salta Juventus-Milan? Annuncio di Allegri in conferenza

Chi salta Juventus Milan? Arrivano le dichirazioni di Allegri riguardo le condizioni fisiche di un calciatore rossonero.

Quello che si presenterà domani sera a Torino sarà un Milan galvanizzato dopo il successo contro il Napoli. I rossoneri sono in un ottimo periodo di forma e arrivano all’Allianz Stadium con grandi motivazioni.

Una piccola rivincita per Allegri, che torna nel suo ex stadio con l’obiettivo di continuare la striscia vincente. Intanto, c’è un annuncio riguardo gli infortunati: ecco le parole del tecnico sull’infermeria del Milan.

Proseguire il momento positivo con un altro successo contro la Juventus. E’ questo l’obiettivo del Milan che non vuole fermarsi e intende fermare anche i bianconeri in trasferta.

La sfida di domani sarà ricca di colpi di scena e novità a partire anche dalla formazione iniziale dei rossoneri. In conferenza stampa, infatti, Allegri ha fatto il punto della situazione su alcuni infortunati.

Milan: chi giocherà contro la Juventus?

Ancora tanti dubbi per il tecnico livornese, che oggi ha parlato in conferenza stampa confermando le incertezze alla vigilia della sfida contro la Juventus.

Ci sono dei ballottaggi ancora aperti a partire dall’attacco fino alla difesa. Dubbi che Allegri scioglierà solo nell’allenamento di rifinitura in programma quest’oggi con il tecnico che deciderà quale formazione mandare in campo a Torino.

Con il recupero di Leao e il dubbio di Tomori: ecco chi recupera contro la Juventus. Arrivano le paroel da parte del tecnico che ha fatto il punto della situazione sull’infermeria del Milan.

Annuncio di Allegri: chi recuper per Juventus Milan, le ultime novità

Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato alla viglia del big match Juventus Milan. Ecco le sue dichiarazioni riguardo i giocatori a disposizione per la trasferta di Torino.

“Tomori ha recupero dal risentimento all’adduttore. E’ completamente a disposizione. Oggi abbiamo l’ultimo allenamento e dovrò valutarlo, gli altri stanno tutti bene. I cambi sono sempre fondamentali. Oggi sceglierò chi mandare in campo”.

Jashari? Mi auguro torni presto. Ci vuole ancora un altro mesetto, ha iniziato a correre ma serve pazienza. Leao? Si è allenato bene in settimana. Sta crescendo come condizione. Per lui è come iniziare la stagione, perché dal 17 agosto è la prima settimana completa che ha fatto. Lui ha grande voglia ma sa che tutto dipende da lui”.