Malore Sarri dopo Lazio-Torino: come sta ora

Le condizioni di Maurizio Sarri tengono in ansia i tifosi della Lazio e non solo: come sta ora l’allenatore biancoceleste

La Lazio non riesce a trovare continuità. I biancocelesti si sono fermati al 3-3 contro un Torino in grande difficoltà, proprio contro l’ex Marco Baroni. I capitolini partivano con i favori del pronostico, ma sono inciampati in una prestazione a fiammate e in cui la difesa ha lasciato a desiderare in diverse occasioni cruciali.

Maurizio Sarri ha vissuto un’altalena di emozioni difficile da gestire, culminata nel pareggio all’ultimo istante con il calcio di rigore battuto e realizzato da Cataldi. Il tecnico toscano, dopo la partita, non si è presentato nella consueta conferenza stampa di rito. Al suo posto, il vice Marco Ianni ha chiarito le sue condizioni e che si trattava un problema di salute.

Cosa è successo a Sarri dopo Lazio-Torino

Non è un bel periodo per Sarri. L’ex Napoli e Chelsea deve fare i conti con una ricostruzione piuttosto complicata, dovuta a un’estate senza calciomercato e in cui non ha potuto cambiare la rosa a sua disposizione secondo i suoi dettami tattici e come avrebbe voluto.

Il morale non può essere alto, anche per com’è finita la scorsa stagione, con le coppe europee perse all’ultima giornata dopo un brutto scivolone contro il Lecce. Insomma, il Sarri bis alla Lazio non è partito in condizioni ideali e la situazione è anche peggiorata dopo la sconfitta nell’iconico derby contro la Roma.

La partita di oggi contro il Torino doveva servire a rialzare la posizione in classifica e tornare a lottare per l’Europa, ma alla fine la Lazio si è dovuta accontentare del 3-3. Sarri ha accusato il colpo di un finale ad alta tensione, con tanto di rigore in coda e non ha retto, accusando un malore.

Come sta ora l’allenatore della Lazio

A chiarire le condizioni del tecnico, ci ha pensato il suo vice in conferenza, spiegando ai giornalisti cosa è davvero accaduto: “Il mister ha avuto dei giramenti di testa, porto le sue scuse perché non si è sentito bene. Il finale di gara ha sicuramente influito”.

Era già successo dopo il Sassuolo che Sarri desse forfait ai giornalisti, in quel caso per problemi personali. Ora la situazione sembra comunque essersi calmata e il tecnico sta bene, almeno secondo le ultime notizie che sono arrivate dalla Capitale.