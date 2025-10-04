Koopmeiners ai margini: salva la carriera firmando con un’altra big

Teun Koopmeiners è un corpo estraneo alla Juventus in questo momento nonostante le chance che gli concede Igor Tudor.

Il centrocampista olandese ha vissuto una stagione tremenda lo scorso anno, non è riuscito a imporsi come uno dei migliori della Serie A con la maglia bianconera così come invece aveva fatto ai tempi dell’Atalanta e anche quest’anno ha iniziato con molteplici difficoltà. Tudor lo sta schierando spesso e volentieri in campo ma le sue prestaziono sono spesso sottotono e non hanno portato nulla di positivo fino a questo momento.

Tantissimi tifosi sui social chiedono la cessione di Koopmeiners a gennaio e non è da escludere questa possibilità: la Juventus pensa al suo addio immediato.

Juventus: Koopmeiners via a gennaio?

Il nome di Teun Koopmeiners è diventato estremamente divisivo per il calcio italiano. C’è chi lo ritiene un talento mal gestito che quindi non riesce a esprimere il suo talento e chi lo ritiene un calciatore normalissimo che ha vissuto gli anni migliori della sua carriera nel biennio con Gasperini.

I numeri dell’ultima stagione non sono dalla parte di Koopmeiners che anche in questa stagione ha iniziato male: la Juve può cederlo a gennaio per far cassa e pensare di rinforzare la rosa con altri colpi.

Secondo le ultime notizie di mercato, Teun Koopomeiners è uno dei nomi che finirà sulla lista trafserimenti nella sessione di gennaio: una’altra big italiana ha mostrato interesse.

Futuro Koopmeiners: anche l’Olanda lo fa fuori

Le qualità di Koopmeiners sono ben note a tutti nel mondo del calcio italiano e non solo. Il centrocampista olandese vive un blocco totale alla Juventus e non è mai riuscito a prendersi sulle spalle la squadra bianconera, come invece aveva fatto in passato all’Atalanta.

L’Olanda non ha convocato Koopmeiners per le prossime due partite di qualificazione al Mondiale e quindi al momento il centrocampista della Juve è anche ai margini delle scelte del ct della sua nazionale.

A gennaio avrà necessario bisogno di cambiare aria e di trovare una squadra che possa ridargli fiducia e motivazioni per tornare in campo come un tempo, decisivo e determinante in tante partite con gol, assist e giocate di altissimo livello.

Koopmeiners idea del Napoli di Conte

A gennaio Koopmeiners può diventare un’idea concreta per il Napoli di Conte. È il tipo di centrocampista tuttofare che si sposerebbe alla perfezione con le idee e con le esigenze del tecnico salentino, uno di pochi che può tirare fuori dall’olandese le migliori caratteristiche possibili.

La Juve cede Koopmeiners solo per 40 milioni di euro, una cifra alta anche per il Napoli che può provarci in prestito con obbigo di riscatto condizionato a una cifra che non superi i 30 milioni di euro.