Koopmeiners ai margini: salva la carriera firmando con un’altra big

di

Teun Koopmeiners è un corpo estraneo alla Juventus in questo momento nonostante le chance che gli concede Igor Tudor.

Il centrocampista olandese ha vissuto una stagione tremenda lo scorso anno, non è riuscito a imporsi come uno dei migliori della Serie A con la maglia bianconera così come invece aveva fatto ai tempi dell’Atalanta e anche quest’anno ha iniziato con molteplici difficoltà. Tudor lo sta schierando spesso e volentieri in campo ma le sue prestaziono sono spesso sottotono e non hanno portato nulla di positivo fino a questo momento.

Juventus Koopmeiners
Juventus-Koopmeiners:pronto l’addio (LaPresse) – calcioomercato24.com

Tantissimi tifosi sui social chiedono la cessione di Koopmeiners a gennaio e non è da escludere questa possibilità: la Juventus pensa al suo addio immediato.

Juventus: Koopmeiners via a gennaio?

Il nome di Teun Koopmeiners è diventato estremamente divisivo per il calcio italiano. C’è chi lo ritiene un talento mal gestito che quindi non riesce a esprimere il suo talento e chi lo ritiene un calciatore normalissimo che ha vissuto gli anni migliori della sua carriera nel biennio con Gasperini.

I numeri dell’ultima stagione non sono dalla parte di Koopmeiners che anche in questa stagione ha iniziato male: la Juve può cederlo a gennaio per far cassa e pensare di rinforzare la rosa con altri colpi.

Secondo le ultime notizie di mercato, Teun Koopomeiners è uno dei nomi che finirà sulla lista trafserimenti nella sessione di gennaio: una’altra big italiana ha mostrato interesse.

Futuro Koopmeiners: anche l’Olanda lo fa fuori

Le qualità di Koopmeiners sono ben note a tutti nel mondo del calcio italiano e non solo. Il centrocampista olandese vive un blocco totale alla Juventus e non è mai riuscito a prendersi sulle spalle la squadra bianconera, come invece aveva fatto in passato all’Atalanta.

L’Olanda non ha convocato Koopmeiners per le prossime due partite di qualificazione al Mondiale e quindi al momento il centrocampista della Juve è anche ai margini delle scelte del ct della sua nazionale.

A gennaio avrà necessario bisogno di cambiare aria e di trovare una squadra che possa ridargli fiducia e motivazioni per tornare in campo come un tempo, decisivo e determinante in tante partite con gol, assist e giocate di altissimo livello.

Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners può andare al Napoli (LaPresse) – calcioomercato24.com

Koopmeiners idea del Napoli di Conte

A gennaio Koopmeiners può diventare un’idea concreta per il Napoli di Conte. È il tipo di centrocampista tuttofare che si sposerebbe alla perfezione con le idee e con le esigenze del tecnico salentino, uno di pochi che può tirare fuori dall’olandese le migliori caratteristiche possibili.

Koopmeiners Juventus
Koopmeiners lascerà la Juventus (LaPresse) – calcioomercato24.com

La Juve cede Koopmeiners solo per 40 milioni di euro, una cifra alta anche per il Napoli che può provarci in prestito con obbigo di riscatto condizionato a una cifra che non superi i 30 milioni di euro.

Gestione cookie