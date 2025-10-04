Affare dallo United a gennaio: va alla Juve

La Juventus può esultare, calciatore in arrivo nella sessione di mercato invernale: la svolta spiazza tutti

La corsa per i vertici della classifica entra nel vivo, con un occhio già al mercato invernale. Da un lato, la necessità di conquistare più punti possibile fino al giro di boa, dall’altro l’attesa per la sessione di trasferimenti per rinforzi che possano aiutare i club a raggiungere i loro obiettivi, colmando magari qualche lacuna. Riflessioni già in corso in casa Juventus, in questo senso.

Non un brutto inizio, quello del club bianconero, ma la sensazione che la squadra, in qualche modo, sia incompiuta, nonostante un certo potenziale. Dopo le prime tre vittorie, sono arrivati quattro pareggi di fila in tutte le competizioni, facendo emergere alcune delle problematiche che ha la rosa di Tudor. L’attacco non punge quanto dovrebbe, la difesa non è così impermeabile.

C’è bisogno, innanzitutto, di una reazione a partire dal big match di domani contro il Milan, che può già avere significati importanti di classifica. Nel frattempo, però, qualcosa si muove dietro le quinte. E la Juve può sorridere per le buone notizie che giungono dall’Inghilterra. La possibilità di un colpo dallo United si fa concreta.

Juventus, ritorno di fiamma per Mainoo: il giocatore vuole lasciare Manchester, dipende da Amorim

Ritorna d’attualità il profilo di Kobbie Mainoo, giocatore già accostato ai bianconeri, ma anche al Napoli. Il centrocampista è rimasto a Manchester, ma a gennaio può dire definitivamente addio.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Mainoo vorrebbe il rinnovo con il club, nel quale si trova bene, ma c’è un problema. La condizione posta per rimanere sarebbe l’addio di Amorim, tecnico con cui non ha legato e che lo utilizza poco. Un altro elemento che dovrà stimolare le riflessioni dalle parti di Old Trafford, dato che la posizione dell’allenatore portoghese è già in discussione da tempo.

Juventus, tre rinforzi a gennaio: l’idea di Comolli

Non solo Kobbie Mainoo, tra i tanti obiettivi potenziali della Juventus a gennaio. Di certo, c’è bisogno di un centrocampista in più, non solo numericamente ma anche per alzare la qualità.

Rinforzi in mediana, per renderla più solida e in grado di supportare difesa e attacco nelle due fasi, ma non solo. Si parla da un po’ del fatto che la Juventus vada a caccia di almeno tre innesti totali. Si spingerà anche per un difensore centrale e per un laterale di fascia, carenze che sono rimaste in eredità dal mercato estivo.