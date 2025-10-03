Rigori Roma, il vocale di Totti fa il giro del web

A dir poco clamoroso quanto successo in Europa League alla Roma sulla vicenda dei calci di rigori.

Sono stati sbagliati ben tre calci di rigore, con due degli stessi che erano stati fatti ripetere su revisione al Var per un’irregolarità al momento dell’esecuzione, da parte del portiere del Lille, assoluto protagonista della sfida contro i giallorossi in Europa.

Francesco Totti scatenato, in una nota audio di WhatsApp, ha reagito ai tre rigori calciati e sbagliati. “Graziata” dal Var, la Roma ha comunque fallito i due calci di rigore che sono stati fatti ripetere, sbagliandone ben tre.

La Roma sbaglia tre rigori: l’episodio in Europa League

A dir poco clamoroso quello che è successo in Europa League tra Roma-Lille con i giallorossi protagonisti di un singolare episodio. Una volta in mille partite circa può succedere, per statistica, ciò che è successo ai danni del club capitolino.

Ed è ciò di cui ha parlato lo stesso Totti nel vocale che ha presto fatto il giro del web. Nella sfida contro il Lille e negli ultimi dieci minuti finali si registra un solo errore, nelle statistiche, su calcio di rigore. Per capirsi, si giocasse al Fantacalcio, sarebbe -3 soltanto per Soulè e il motivo è legato al fatto che i due rigori sbagliati da Dovbyk non si conterebbero.

Dovbyk ha fallito dagli undici metri per due volte, con il Var che ha fatto ripetere l’esecuzione, portando all’errore anche di Soulè nell’incredulità dell’intero Olimpico che ha visto la porta difesa da Ozer praticamente stregata.

Il vocale di Totti è virale: cos’ha detto sulla Roma

“È uno scherzo, non scherziamo… A me dicevano “È facile tirare i rigori, Totti segna solo su rigore”. Solo la Roma riesce a fare queste cose”. E in un dialettale “Mortacci” chiude il vocale ridendo, la leggenda del calcio italiano e della Roma, Francesco Totti.

Lo stesso Totti, in una nota vocale mandata su WhatsApp, magari in un gruppo di amici, si è così espresso sulla particolare vicenda nella quale si è vista coinvolta la Roma in Europa League, per il triplo errore dagli undici metri che era stato commentato anche da un Gasperini incredulo. Lo stesso tecnico di Grugliasco, ha infatti commentato così l’episodio: “Una cosa mai vista prima. Dovbyk è un potenziale rigorista, come Soulè. Rivedendo anche il passato, hanno già tirato loro dei rigori. Viene deciso prima chi calcia”.