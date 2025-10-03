Mourinho lo manda al Milan: primo colpo di gennaio

Mourinho fa un favore al club rossonero, giocatore che può arrivare a basso costo nella sessione di mercato invernale: la svolta

Ultimi match nel weekend prima della nuova sosta per le nazionali, snodo importante per i primissimi bilanci, seppur parziali, di questa fase iniziale di stagione. Per il Milan, si va a caccia di conferme, contro la Juventus, per provare a ribadire la crescita considerevole nelle ultime settimane.

I rossoneri stanno trovando risposte di un certo livello e la gara con il Napoli ha dato molto entusiasmo all’ambiente. Se anche con i bianconeri arriverà un risultato pesante, potrebbe essere la conferma di poter puntare davvero alle primissime posizioni. Con maggiori possibilità di farlo se a gennaio arriveranno ulteriori rinforzi dal mercato.

In estate, il Milan ha costruito una compagine competitiva, solida ma capace anche di esprimere un buon livello di gioco. Puntellare ulteriormente la rosa sarebbe sicuramente utile. Ci si guarda perciò già attorno in vista di quelli che potrebbero essere i primi acquisti della sessione invernale. Dal Benfica di Mourinho può arrivare un nome utile.

Milan, un difensore in più nel 2026: Goncalo Oliveira il nome giusto

Tra i tanti profili interessanti che il Diavolo sta valutando, c’è quello di Goncalo Oliveira, difensore 19enne molto promettente in forza alle ‘Aquile’ portoghesi.

E’ l’insider di mercato Ekrem Konur che rivela come il Milan sia tra le squadre in corsa per accaparrarsi il giovane centrale. Giocatore che per adesso non è rientrato nelle rotazioni di Mourinho, che potrebbe acconsentire a una sua partenza. I primi sondaggi sono avvenuti dal Barcellona, anche se i blaugrana non hanno presentato offerte ufficiali. Un vantaggio, per Tare, che può pianificare il sorpasso. Ma attenzione anche all’interessamento di Borussia Dortmund e Ajax.

Milan, Allegri punta alla vetta e attende altri rinforzi

Nel frattempo, la concentrazione è massima, e non potrebbe essere altrimenti, per la sfida di Torino con la Juventus. Allegri sfida il suo passato e va a caccia di punti pesanti.

Il livornese pare aver trovato la giusta quadratura, almeno per il momento, per far rendere ad alto livello la sua squadra. Di questo passo, approfittando anche degli impegni infrasettimanali delle altre, si può davvero pensare di puntare al vertice o comunque di esservi molto vicini. E se il tecnico riuscisse a portare davvero la squadra in posizione utile al giro di boa, avrebbe più argomenti per convincere la dirigenza ad altri investimenti di mercato.