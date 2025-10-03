Gabriel Jesus in Serie A con lo sconto: scelta la squadra

Movimenti di mercato che si intensificano attorno a Gabriel Jesus: arriva in Italia a prezzo ribassato, ecco dove

Numeri alla mano, fino a un passato non troppo lontano Gabriel Jesus è stato uno degli attaccanti più decisivi in circolazione. Con la maglia del Manchester City, per diverse stagioni ha mostrato tutto il suo valore, non per niente Guardiola stravedeva per lui. All’Arsenal è stato decisamente meno fortunato, ma non per colpa sua.

Due gravi infortuni, con la maglia dei ‘Gunners’, lo hanno limitato in maniera importante. Sta ancora riprendendosi dall’ultimo, ma è pronto a tornare ad alti livelli. Anche se il suo tempo a Londra sembra scaduto. Tutto porta verso una sua cessione e la Serie A sogna ad occhi aperti.

Qualche anno fa, diverse squadre di alto livello del nostro campionato avevano messo gli occhi su di lui e addirittura a un certo punto sembravano vicine al colpaccio. Che adesso può concretizzarsi, nel mercato invernale. Con cifre abbordabili alla portata anche dei nostri club.

Gabriel Jesus per meno di 35 milioni: la Juventus pronta ad approfittarne

In Inghilterra, viene riportato che l’Arsenal sarebbe disposto a cedere Gabriel Jesus per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. L’informazione porta la firma di ‘Team Talk’. A queste condizioni, il giocatore sarebbe abbordabile per la Juventus.

Per i bianconeri, si tratterebbe di un ritorno di fiamma, dopo che tra il 2021 e il 2022 il suo nome era stato accostato con insistenza a uno sbarco a Torino. Occasione da provare a cogliere al volo, anche nell’ottica di una possibile partenza di Vlahovic a gennaio. Nel mercato invernale, del resto, si proverà a capitalizzare la partenza del serbo, per non perderlo a zero in estate. E non è detto, visto che l’Arsenal ha sempre avuto un occhio di riguardo per il nove bianconero, che non possa anche esserci uno scambio tra le parti, ovviamente con conguaglio a favore dei londinesi.

Juventus, la ricostruzione dell’attacco continua: Vlahovic via e non solo

Vlahovic ha avuto un buon impatto in questo inizio di stagione, ma il suo futuro a Torino rimane comunque segnato. E non sarà l’unico, probabilmente, a partire.

La Juve è alla ricerca della formula ideale per le prossime stagioni, ma si fa un po’ di fatica a trovare l’assetto giusto in attacco. Openda non sta convincendo e continuando così il riscatto sarà una chimera, per il belga. Messa in questi termini, la Juventus potrebbe pensare di risparmiare la cifra da spendere per lui per ulteriori investimenti.