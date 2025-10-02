Il Napoli ci riesce ancora, colpo dal Man United a gennaio: 30MLN

Il Napoli sta già lavorando per trovare nomi nuovi da portare in rosa per migliorare e completare la squadra a disposizione di Antonio Conte.

Gli azzurri sono partiti con tutti i favori del pronostico dopo l’ottimo mercato messo in piedi in estate che ha migliorato ancora di più la squadra dopo lo Scudetto ma le prime settimane della nuova stagione non sono state per niente semplici, con infortuni di ogni genere che hanno compromesso le idee di Conte e di tutto lo staff che ora si è messo al lavoro per migliorare.

Il futuro del Napoli passa anche dalle mosse di mercato che ci saranno a gennaio: ora Manna ha un altro volo prenotato per Manchester.

Calciomercato Napoli: altro colpo dal Manchester United

Gli azzurri hanno grandi ambizioni e obiettivi per questa stagione e per il futuro e questo è il motivo che ha permesso di spingere l’asticella più in alto in estate e comprare calciatori di alto profilo, seppur ancora giovani e non tutti maturi, e di rendimento assicurato.

L’inizio di stagione del Napoli è molto positivo ma ci sono state anche situazioni sfortunate o che possono rendere difficili i prossimi mesi: ponto un nuovo colpo?

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli torna a guardare in casa Manchester United per regalare ad Antonio Conte un nuovo colpo in stile McTominay.

Napoli, dal Manchester United può arrivare Kobbie Mainoo

Alla fine del mese di agosto e quindi della sessione estiva di mercato, il Napoli ha provato a prendere Kobbie Mainoo dal Manchester United ma poi il club inglese e Ruben Amorim hanno voluto fortemente la sua permanenza per tentare di risalire la china e puntare a obiettivi importanti.

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il Napoli è già pronto a un nuovo assalto per Kobbie Mainoo in vista di gennaio. Per Giovanni Manna e Antonio Conte sarebbe un colpo importantissimo in quanto andrebbe a sostituire perfettamente Anguissa che partirà per la Coppa d’Africa e lascerà un grande vuoto nel centrocampo azzurro.

Mainoo al Napoli garantirebbe grandi risultati immediati e anche per il futuro: si tratta di un classe 2005 che ha davanti a sé una carriera che sembra poter essere incredibile.

Mainoo al Napoli? Si fa solo a titolo definitivo

Kobbie Mainoo al Napoli sarebbe un colpo davvero importante per gli azzurri. Il giovane centrocampista inglese è interssato al trasferimento, anche su suggerimento di Scott McTominay e di Rasmus Hojlund che ora a Napoli stanno facendo benissimo.

Il Manchester United non potrà trattenere Mainoo di fronte a un’offerta da 30 milioni di euro cash. Ci sono anche il Chelsea e il Borussia Dortmund sulle sue tracce.