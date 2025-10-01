Napoli-Sporting nel caos: scontri prima della partita

Succede di tutto a Napoli prima della gara di Champions contro lo Sporting: bande contrapposte di tifosi in centro città a contatto

Ci attende una serata di Champions League molto emozionante, con tanti match importanti e incerti. Tra le squadre in campo anche il Napoli campione d’Italia contro i portoghesi dello Sporting, per una sfida da provare a vincere a qualsiasi costo per conquistare i primi punti nella fase campionato del torneo e rimediare alla sconfitta dell’esordio contro il Manchester City. Ma alla gara si arriva in un clima di grande tensione, nelle ore prima della partita.

Non è la prima volta, purtroppo, che prima di un match europeo si assistano a intemperanze di pseudo tifosi e facinorosi. Il pomeriggio partenopeo è stato caratterizzato da alcuni scontri molto accesi tra rappresentanti delle opposte fazioni. Le notizie dei contatti tra le due tifoserie sono circolate rapidamente sul web e sui social.

Napoli-Sporting, rissa tra tifosi e lancio di oggetti nelle vie del centro: interviene la polizia

Una rissa di grandi proporzioni è andata in scena in particolare nelle vie del centro, in via Melisurgo, nelle vicinanze di piazza Municipio, tra diverse decine di individui.

Le immagini che circolano sul web mostrano due gruppi che entrano in contatto lanciandosi mazze e altri oggetti a vicenda, quindi venendo alle mani. Lo scontro è durato poco, dato che dei poliziotti in borghese sono prontamente intervenuti. La maggior parte dei partecipanti alla rissa si è rapidamente dispersa e allontanata, alcuni però sono stati identificati e fermati. La loro posizione, ora, è al vaglio degli inquirenti. L’atmosfera in vista di stasera potrebbe non essere delle migliori e c’è timore per quanto potrebbe accadere nelle vicinanze dello stadio.

Napoli-Sporting, Conte a caccia dei tre punti: la probabile formazione

Nel frattempo, cresce l’attesa per la partita e per la discesa in campo dei campioni d’Italia. Come detto, il Napoli deve vincere. Anche con qualche problema di formazione, Conte va alla ricerca di un successo fondamentale.

Fortunatamente, dovrebbe essere stato recuperato Spinazzola, che partirà dall’inizio schierato a destra, in una difesa inedita con Beukema, Juan Jesus e Gutierrez. In porta Meret, per il resto confermati gli altri titolari. A centrocampo, Lobotka da regista, con Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay, di punta Hojlund.