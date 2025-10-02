Il Milan risponde a Hojlund: nuovo attaccante dalla Premier

Il Napoli si gode Rasmus Hojlund, ma il Milan potrebbe avere la risposta già pronta sul calciomercato: nuovo attaccante dalla Premier

Il calciomercato del Milan, nonostante le tante critiche arrivate nelle ultime settimane, sta dando i suoi risultati. Tare e Allegri hanno costruito un grande centrocampo, che è già diventato il motore mobile della squadra in entrambe le fasi di gioco, ma è rimasta una falla ben precisa nel sistema dei meneghini.

Si tratta della prima punta. Non a caso, il club ha provato a portare a termine lo scambio tra Gimenez e Dovbyk, che è saltato proprio sul più bello. La volontà di regalare una punta a Massimiliano Allegri, però, resta per il prossimo futuro. Attenzione a un nome in particolare che potrebbe risolvere molti problemi per la fase offensiva del Milan.

L’attaccante che manca al Milan di Allegri

Gimenez garantisce grande fisicità, ma è una punta piuttosto mobile, che si può trovare in qualsiasi parte del campo per proteggere il pallone. Nonostante il grande score accumulato in Olanda, però, non sta riuscendo a portare quel bottino di gol che potrebbe essere decisivo per la stagione del Milan nei prossimi mesi.

L’investimento effettuato è stato davvero importante, ma dopo sei mesi Gimenez ha stato già relegato ad alternativa e con il ritorno di Rafael Leao potrebbe anche perdere il posto da titolare. La crescita di Nkunku e lo stile di gioco di Allegri potrebbe essere un’ulteriore mazzata sulle ambizioni del messicano, soprattutto se non dovesse trovare continuità in zona gol.

Dopo quanto accaduto in estate, il Milan ha già una short list per il prossimo futuro. Un nome molto interessante gioca in Premier League e sta vivendo una grande prima parte di stagione con il suo club.

Mateta per Allegri: il nuovo bomber dalla Premier

Un profilo sottolineato in rosso sulla lista del Milan è quello di Jean-Philippe Mateta. L’attaccante sta facendo molto bene con la maglia del Crystal Palace e ha già realizzato due gol in quest’inizio di stagione.

Il contratto in scadenza a giugno 2027 potrebbe favorire l’assalto del Milan, e anche il prezzo non è esagerato per le casse rossonere. Il costo ad oggi è di circa 30 milioni di euro, motivo per cui un tentativo potrebbe esserci già a gennaio. Alto più di 190 centimetri, nessuno oggi ha le sue caratteristiche in rosa.