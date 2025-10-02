Ha detto no all’Inter, ora va alla Juve: Tudor lo vuole subito

La Juve può acquistare un calciatore importante e beffare l’Inter: dopo aver detto no ai nerazzurri, può andare da Tudor

La situazione in casa bianconera non è florida come alcune settimane fa. Le rimonte roboanti contro Inter e Borussia Dortmund sembravano aprire una nuova fase di grande valore per la Juve, pronta a dare fastidio a chiunque in Serie A e anche in Europa. Non è semplice, però, reggere alla prova della continuità e la squadra di Igor Tudor lo sta dimostrando.

Il tecnico croato ha subito un’altra grande delusione in Champions League contro il Villarreal, non riuscendo a portare a casa tre punti cruciali per il percorso europeo bianconero. La beffa è stata la rete negli ultimi minuti di Renato Veiga, l’ex di partita e alla Juve fino a poche settimane fa. Un’altra, però, potrebbe arrivare – stavolta a favore – sul calciomercato.

La Juve ha assoluta necessità di un centrocampista

Le ultime partite hanno mostrato in maniera decisamente chiara quale sia l’esigenza di Tudor (almeno quella principale) sul mercato in entrata. Il croato ha scelte cortissime a centrocampo e con così tanti impegni da onorare, l’acquisto di un altro calciatore in quella zona di campo non è più negoziabile.

Thuram ha già estremo bisogno di tirare il fiato e lì nel mezzo non si può dipendere solo da Locatelli. In più, anche se Tudor lo sta chiamando spesso in causa, Koopmeiners continua a essere un corpo estraneo rispetto al gioco della Vecchia Signora. La pazienza è ormai finita e i jolly da giocare anche.

Per questo, magari già a gennaio, si tenterà di tornare sul calciomercato alla ricerca del calciatore che manca per fare meglio. E c’è bisogno di un profilo completo, che tira in ballo anche l’Inter.

Può andare alla Juventus dopo il no all’Inter

Tanner Tessmann ha rifiutato l’Inter nonostante Piero Ausilio vedesse in lui un grande talento per il futuro dei nerazzurro. Il progetto non ha convinto il calciatore, che ora è un punto di riferimento assoluto per il gioco di Fonseca.

Di conseguenza, il suo valore sul mercato si è alzato, ma sarebbe il calciatore perfetto da inserire negli schemi di Tudor. I bianconeri lo tengono d’occhio e vorrebbero inserirlo in squadra già a gennaio, ben consapevoli che ora, però, non sarà facile strapparlo ai francesi.