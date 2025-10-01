Incontro con l’agente di Dybala: spunta la data della firma

Prossimo ai 32 anni, Paulo Dybala è sempre più vicino a firmare l’ennesimo contratto importante della sua incredibile (e tormentata) carriera.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’agente de La Joya è atteso in città proprio nel mese di ottobre per incontrarsi con la dirigenza e definire un accordo che oramai è praticamente scontato. Il primo ad aver insistito per riuscire a raggiungerlo è stato lo stesso Dybala, convinto che chiudere la propria avventura nel mondo del calcio in un club glorioso ed importante come questo possa essere la soluzione migliore.

Tutte le parti lavorano per accontentare le richieste economiche e non dell’argentino, la cui firma potrebbe anche arrivare entro la fine di questo mese.

Svolta nel futuro di Dybala: accordo imminente

Il futuro di Paulo Dybala è prossimo alla definizione. Nel corso di queste settimane gli agenti de La Joya sono attesi in città per incontrare la dirigenza e trovare una quadra su un accordo che oramai sembrerebbe fuori discussione.

Ovviamente nell’arco di questo periodo le carte in tavola potrebbero anche stravolgersi, visto che l’argentino resta uno dei calciatori più richiesti sul palcoscenico internazionale, ma mai come adesso, a quasi 32 anni, a contare più di qualunque altra cosa è la volontà del calciatore, che già è stata comunicata non solo alle squadre interessante, ma anche ed ovviamente agli agenti, al lavoro per cercare di accontentare, economicamente e non, il proprio assistito.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, Paulo Dybala è pronto a firmare un contratto a vita con la Roma. La Joya è riconoscente nei confronti del club giallorosso, che nonostante i continui infortuni non lo ha mai lasciato solo, anzi, lo ha aspettato convinto che potesse tornare a fare la differenza. In alcune partite è successo, in altre no, eppure questo non ha condizionato il club giallorosso che vuole continuare a puntare sull’argentino.

Svelati i dettagli dell’accordo con Dybala

Non c’è ancora nulla di scritto, né tanto meno firmato, ma arrivati a questo punto potremmo dire che Paulo Dybala firmerà un importante rinnovo di contratto con la Roma. Le voci che lo vedevano vicino al Boca Juniors svaniscono così in un nulla, anche se la sua compagna non avrebbe disdegnato la possibilità di tornare in patria dopo tutti questi anni.

Anche in ottica Nazionale La Joya vuole continuare a vestire la maglia giallorossa, ed è per questo che firmerà il rinnovo entro al fine di ottobre con ogni probabilità. Da capire quali saranno i nuovi termini contrattuali, ma riporta questa mattina Il Corriere dello Sport che pur di restare a Roma Dybala accetterà un contratto a cifre più basse rispetto a quelle attuali, con una durata che ovviamente oscillerà tra le due e le tre stagioni, al massimo. Staremo a vedere.