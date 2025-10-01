Il Real Madrid lo lascia andare: Marotta lo prende a gennaio

L’Inter può fiondarsi su un obiettivo importante di mercato, il Real Madrid lascia campo libero: le ultime

Per puntare a grandi obiettivi, nel mondo del calcio, è inevitabile intrecciare le proprie strade con quelle dei grandi club. Sia in campo, nell’eventualità di duelli avvincenti, sia sul mercato. Dunque, l’Inter sa di dover lottare ad alti livelli su vari fronti, se vuole sognare in grande. Dopo aver solo accarezzato, lo scorso anno, l’idea di grandi trionfi, i nerazzurri vogliono riprovarci quest’anno, anche se non sarà facile.

In campionato, c’è voglia di riscatto dopo che lo scudetto, lo scorso anno, è sfumato in volata. Così in Europa si vuole riprovare ad arrivare fino in fondo in Champions. Anche se è risaputo che il calendario, tra novembre e gennaio, metterà di fronte la squadra di Chivu a quattro confronti durissimi, per giocarsi le proprie chances di qualificazione diretta agli ottavi. Non ci sarà il Real Madrid, tra le avversarie iniziale, ma non è detto che non lo si trovi più avanti.

Le strade con i ‘Blancos’ sono destinate a incrociarsi comunque sul mercato, tra qualche tempo. Da Madrid, in realtà, arrivano per l’Inter buone notizie: i nerazzurri hanno la possibilità di provare a soffiare al Real un obiettivo di lunga data.

Inter, il Real Madrid ha mollato Stiller: occasione nel mercato invernale

A centrocampo, ha attirato molte grandi squadre Angelo Stiller, dello Stoccarda. Rimasto alla fine ancora in Germania, ma sempre sul taccuino di tanti direttori sportivi.

Per quanto riguarda il giovane centrocampista tedesco, secondo ‘Elgoldigital’ il Real continua a monitorare un profilo come lui. Ma non è detto che tornerà all’assalto e comunque non lo si farà prima dell’estate. Per questo motivo, l’Inter, a gennaio, potrebbe provarci, con una mossa d’anticipo rispetto alla concorrenza, anche se la valutazione del giocatore rimane alta, intorno ai 40 milioni.

Inter, la rivoluzione del centrocampo è già iniziata: tre addii in vista

Appare evidente, comunque, che l’Inter deve iniziare già da ora a muovere le sue pedine a centrocampo. In vista di numerosi addii, qualcuno forse anche a stagione in corso.

Rimangono delle perplessità sul futuro di Calhanoglu, anche se il ‘caso’ pare momentaneamente rientrato. Ma si riflette anche su un Mkhitaryan non più così brillante e anche su un Zielinski che trova poco spazio. Non è da escludere che, di fronte a qualche buona offerta, almeno uno dei tre non possa partire in inverno.