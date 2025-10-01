De Rossi rescinde con la Roma: sta per firmare in Serie A

La scelta di Daniele De Rossi non lascia dubbi: si sta slegando dalla Roma per il grande ritorno in panchina.

Il presidente dell’Ostia Mare, che si sta occupando del suo club da quando ha lasciato la Roma con l’esonero, praticamente, si trova pronto al ritorno in panchina.

Aveva raggiunto traguardi importanti con i giallorossi quando, subentrando a Mourinho e prima del ritorno a casa di Claudio Ranieri – senza contare la parentesi con Juric disastrosa di inizio stagione scorsa -, era riuscito ad ottenere la semifinale di Europa League con eliminazione per mano del Leverkusen che fu di Xabi Alonso. A distanza di tempo e di nuovo in Serie A, occhio all’ipotesi di vedere De Rossi in panchina e in uno storico club del nostro campionato.

De Rossi ha scelto: separazione con la Roma, la rivelazione

A rivelare della rescissione contrattuale con la Roma di Daniele De Rossi, probabilmente perché vuole farsi trovare pronto in caso di firma con un altro club anticipando di fatto i tempi dello stesso accordo con i giallorossi, è il giornalista Lorenzo Canicchio, attraverso il suo profilo su X. Un post che è stato poi anche condiviso dall’autorevole fonte e profilo di Alfredo Pedullà, che ha confermato quindi il tutto.

Si tratta della scelta da parte di De Rossi di anticipare le cose con la Roma, perché in Serie A per lui – c’è anche il Monza che intriga il tecnico -, sta per arrivare una grande occasione.

Tra gli allenatori liberi c’è infatti il nome dell’ex allenatore di Roma e SPAL che, di fronte alla sua terza esperienza da tecnico in un club, si ritroverebbe di nuovo catapultato in Serie A e con la possibilità, se dovessero concretizzarsi le cose in un club in particolare, di allenare pure in Uefa Conference League, in una delle squadre che gioca al competizione da candidata al titolo.

Chi prende De Rossi? Anche Burdisso strizza l’occhio al suo ex compagno

Anche Burdisso, attuale direttore sportivo del Monza, starebbe strizzando l’occhio a Daniele De Rossi, cercando di convincerlo per il progetto con i brianzoli, che puntano alla promozione in Serie A e che valutano, in questo momento, la separazione da Paolo Bianco.

In Serie A, invece, per Daniele De Rossi spuntano fuori le ipotesi Torino e Fiorentina. In questo momento sono i granata con Baroni e i viola con Pioli, le principali indiziate per la prima panchina che salta. Sullo sfondo, poco più lontano ma meno possibile, l’esonero di Patrick Vieira dal Genoa che, dovesse arrivare, rappresenterebbe un’altra importante occasione per De Rossi in panchina.