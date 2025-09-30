Pellegrino come Adriano: a gennaio sbarca in una big

Dal Parma al grande salto come Adriano e Mutu, oltre a tanti altri talenti passati dai crociati che sono finiti nelle big di Serie A.

Contro il Torino una partita superlativa del calciatore di proprietà del Parma che il tecnico Cuesta si sta coccolando, considerando che è il suo terminale offensivo e che nella serata di ieri gli ha permesso di arrivare ai tanto attesi tre punti, che spingono il club più su in classifica dopo un inizio non proprio facile.

Sono cinque i punti ottenuti fino ad ora e il Parma che ha vinto. lo deve sicuramente all’assetto dell’intera squadra. Ma il bomber argentino classe 2001 è stato l’assoluto protagonista al Tardini, trascinando la sua stessa squadra ai tre punti. Prestazione che non è passata inosservata, con i top club d’Italia che potrebbero tornare a guardare in casa Parma, come succedeva proprio nei primi anni duemila. Tempi in cui giocatori come Adriano e Mutu, ma tanti altri, cominciarono prima in Emilia-Romagna per poi ritrovarsi catapultati nelle realtà tra Scudetti e Champions League.

Calciomercato: Pellegrino brilla, lo vogliono tutti in Serie A

Lo vogliono tutti adesso. Mateo Pellegrino è il fiore all’occhiello di un Parma che ha puntato sui giovani e sul giovane Cuesta in panchina, per valorizzare quello che è un organico che dovrà continuare su questa strada, per ottenere la tanto desiderata salvezza anche quest’anno.

Lo scorso anno fu mandato via Pecchia per arrivare a Chivu che, nonostante la conferma, ha avuto la chiamata dall’Inter. Ed è proprio all’Inter che potrebbe ritrovare Pellegrino, qualora dovesse il Parma concedere la cessione, a cifre ovviamente di un certo tipo.

L’Inter, dovesse mandar via Pio Esposito per una crescita da titolare indiscusso e in prestito altrove, potrebbe aver bisogno di un nuovo attaccante che troverebbe nel nome di Pellegrino. Lo stesso ex attaccante del Velez, però, è altrove che potrebbe finire. Non come Adriano e Mutu ai tempi dell’Inter e della Juventus, bensì in un altro club rivale dei nerazzurri.

Quanto costa Pellegrino e chi lo prende: la destinazione

Alla ricerca di un nove, in Italia, c’è il Milan. Sullo sfondo anche la Roma, ma è principalmente il club rossonero che potrebbe ritrovare in Pellegrino l’identikit tracciato per il suo nuovo bomber a gennaio.

Il Velez ha venduto per soli 2 milioni il cartellino di Pellegrino, assicurandosi però il 50% della futura rivendita. È per questo che Pellegrino, come minimo, verrà ceduto dal Parma per 15 milioni di euro e non di meno. Ma dovesse continuare con questo rendimento, allora i crociati potranno alzare ancora di più la posta.