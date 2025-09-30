Nico Paz all’Inter: il Real Madrid ha deciso

Nico Paz torna d’attualità per l’Inter, i nerazzurri adesso ci credono: la mossa del Real Madrid che cambia tutto

Se lo scorso anno, aveva incantato tutti e si era imposto come uno dei giocatori rivelazione della Serie A, adesso ha avuto un impatto se possibile ancora più devastante e si afferma come un calciatore già maturo, in grado di determinare. Nico Paz sta letteralmente trascinando il Como, confermando tutto il bene che si diceva e pensava su di lui. Un autentico crack sta sbocciando alle nostre latitudini.

Tre gol e tre assist finora con i lariani, in appena cinque giornate di campionato. Numeri che mostrano tutta la sua classe e la sua capacità di fare la differenza. Non è un caso che ormai da un anno si parli costantemente di lui a livello di mercato. In estate, le discussioni sul suo futuro sono state numerose e altrettanto lo saranno da qui in avanti.

L’argentino è rimasto al Como, ma la prossima estate potrebbe essere, per lui, quella del salto di qualità in un grande club. L’Inter ci spera e forse può averne le ragioni, dato che al Real Madrid, all’improvviso, qualche cosa può essere cambiato.

Il Real Madrid ha scelto il nuovo fenomeno: si sblocca Nico Paz per l’Inter

Infatti, stando a quanto si riporta in Spagna, i ‘Blancos’ potrebbero cambiare le loro priorità e decidere di investire su Gilberto Mora.

Appena 16 anni, ma un talento già debordante, che lo ha portato a esordire con la sua nazionale. Il formidabile trequartista messicano pare avere le stimmate del giocatore di razza. Secondo ‘Elgoldigital’, in Spagna, il Real si prepara a una offensiva importante per prelevarlo dal Tijuana. E questo lascerebbe campo libero all’Inter.

Chivu ritrova l’Inter, ma non si torna più indietro: quanti addii a fine anno

Javier Zanetti si prepara dunque a riprovarci. Nel frattempo, Chivu sta provando a risollevare la ‘vecchia’ Inter, cercando di portarla di nuovo ad altissimo livello. Ma questo non vuol dire che in estate non ci sarà una autentica rivoluzione.

Dopo aver tentennato negli scorsi mesi, l’Inter sa di dover cambiare pelle. Dunque, ciclo finito per i vari Calhanoglu, Mkhitaryan, Zielinski, per sopraggiunti limiti di età, soltanto per parlare del centrocampo. In difesa, saranno Acerbi e De Vrij a salutare certamente. E altre cessioni pesanti, per rinnovare e per acquisire le risorse per nuovi acquisti, non sono certo da escludere.