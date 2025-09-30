Mercato, due big su Camarda: anche l’Inter sulle sue tracce

Francesco Camarda ha trovato il suo primo gol in Serie A, dopo le occasioni che gli sono state concesse a Lecce.

Non ancora maggiorenne, Camarda rappresenta il fiore all’occhiello di un Milan che ha provato a lanciarlo nella passata stagione nel corso del disastro totale compiuto tra Fonseca e Conceicao, anche se i rossoneri sono riusciti a portarsi a casa comunque un titolo come quello della Supercoppa italiana. E adesso tutti vogliono Camarda.

Sul gioiello del Milan, attualmente in prestito al Lecce dove se lo coccola e tiene stretto Eusebio Di Francesco, ci sono finite due squadre tra le top al mondo. E a seguire Camarda, pare esserci stata anche l’Inter di Marotta.

Calciomercato: tutti vogliono Camarda, due top club su di lui

Il legame di Camarda col Milan è troppo forte, tant’è che nell’ultimo appuntamento di Coppa Italia del Lecce, lo stesso talento di proprietà del Milan ha dichiarato apertamente e senza troppi giri di parole che mai si sognerebbe di esultare contro la sua squadra del cuore, oltre ad essere in ogni caso il club che lo tiene sotto contratto.

Un legame così intenso coi rossoneri che risulta impensabile ipotizzarlo all’Inter. Chiaro che nel calcio è sempre un “mai dire mai”, ma se proprio dovesse giocare a San Siro in futuro, Camarda lo farà con i colori rossoneri addosso. Altrimenti andrà altrove, lontano o lontanissimo, perché sulle tracce di Camarda ci sono i top club d’Europa.

Due tra questi arrivano dalla Premier League, luogo nel quale non è da escludere un suo approdo con la possibilità di vederlo poi titolare così com’è successo ad altri italiani passati in Premier, anche se in momenti diversi della loro carriera. Una Premier Made in Italy, che potrebbe vedere anche Camarda.

Camarda via dal Milan? Le cifre che servono per portarlo via a Tare

Per arrivare a Camarda, il Manchester United e il Newcastle, dovranno investire una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Spara alto sulla cifra il Milan che, al momento, considera il giovane fuoriclasse italiano quasi incedibile. L’Inter, prima del suo exploit col Milan, aveva pensato di portarlo in nerazzurro, ma adesso è tagliata fuori dalla corsa la società di Beppe Marotta.

Discorso uguale, sulle cifre che riguardano la possibile cessione di Camarda, è per il Borussia Dortmund. Anche il club della Bundesliga vorrebbe provare a prendere il giovane talento attualmente in prestito al Lecce. Il Milan, dal canto proprio, conta di riportarselo a casa a fine stagione per dargli poi la nove da titolare a San Siro, al posto di Santi Gimenez.