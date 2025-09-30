Inter, il nuovo difensore dal Bayern: c’è l’annuncio del dirigente

La difesa dell’Inter attraverserà quello che è il processo di rinnovamento e il nuovo centrale può arrivare dal Bayern Monaco.

In attesa di terminare questa stagione con Acerbi e De Vrij, calciatori che risultano essere arrivati probabilmente al capolinea della loro esperienza in nerazzurro, sarà su altri innesti che investirà Marotta.

Ausilio va alla ricerca di un nuovo difensore e oggi sono arrivate dichiarazioni importanti da parte del dirigente che si è dichiarato consapevole dell’interesse dei top club per il centrale del Bayern Monaco. Ed è infatti l’Inter una delle serie candidate ad aggiudicarsi il suo cartellino, considerando l’importanza del difensore che rischia di salutare a zero, rappresentando un’occasione più unica che rara nella prossima estate.

Calciomercato Inter: il nuovo centrale dal Bayern, è un’occasione

“Vogliamo convincerlo a firmare, per il progetto che abbiamo con lui”. È così che parla il dirigente Max Eberl, quando parla dell’acquisto possibile per l’Inter che arriverebbe dal Bayern Monaco.

Si tratta di uno dei migliori centrali della Bundesliga e che però, senza rinnovo, costringerà lo stesso Bayern Monaco a venderlo, magari già a gennaio, per chi riuscirà poi a prenderlo per circa 30 milioni di euro e non per i 50 che chiedeva in origine il club bavarese.

In verità, la stessa Inter, investirebbe su un difensore così soltanto di fronte alla possibilità di prenderlo a zero in estate. Il contratto di Dayot Upamecano è in scadenza al 30 giugno 2026 e il Bayern Monaco rischia di non riuscire a rinnovare i suoi accordi, trovando così in uscita il francese. E a quel punto l’Inter, cercando di convincerlo, dovrà battere quella che è la forte concorrenza che c’è su di lui, anche perché risulta esserci il Real Madrid sulle sue tracce.

Ultime Inter: la strategia per anticipare la concorrenza su Upamecano

Dovesse puntare davvero su Upamecano, l’Inter potrebbe risolvere in un sol colpo quella che è la sua situazione in difesa. Evitando di mettersi in coda in estate, col Real Madrid che sarà difficile da battere per la concorrenza che c’è sul francese, si proverà a mettere sul tavolo e a gennaio, quello che è il cartellino di uno dei giocatori che piaceva al Bayern in passato.

Potrebbe provare a proporre, l’Inter, il cartellino di Bisseck. Il tedesco, che ha convinto solo parzialmente da quando è in forza all’Inter, potrebbe salutare i nerazzurri per giocare al Bayern Monaco, già a gennaio, in uno scambio alla pari per Upamecano.

