Infortunio in Champions, emergenza fino a novembre

Terribile notizia per il club italiano perché in Champions League è arrivata l’ennesima notizia che conferma quella che è una situazione di piena emergenza infortuni.

Occhio a quello che è accaduto in Europa, perché è arrivata una vera batosta per il club italiano che è sceso in campo nella giornata di martedì. Un turno di Champions sfortunato per l’Italia sotto il punto di vista degli infortuni, perché tra le squadre di Serie A sono scese in campo Inter e Atalanta e si è registrato un brutto infortunio muscolare per un calciatore.

Adesso ci sono aggiornamenti in merito a quelle che sono le prime sensazioni, perché non arrivano buone notizie in merito a quello che è accaduto visto che ci sono delle novità proprio inerenti alla situazione infortuni che mette ora in emergenza totale un club di Serie A.

Un brutto momento che ora dovrà provare a gestire l’allenatore perché ci sarà la prossima partita di campionato e poi la pausa Nazionali dove si spera di poter recuperare qualche giocatore. Al momento però non ci sono buone notizie visto l’infortunio del calciatore di Serie A che si è fatto male in Champions League.

Infortunio in Champions per un calciatore di Serie A: le condizioni

Le prime sensazioni non sono per niente positive, perché l’infortunio del calciatore in Champions League può portare problemi anche alle scelte dell’allenatore per le prossime partite di campionato. Arrivano ora delle nuove indicazioni che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro.

Nelle prossime ore ci saranno gli esami strumentali del calciatore con il club che farà di tutto per provare a recuperare alcuni il prima possibile. Perché in questo momento ci sono delle brutte notizie per l’Atalanta di Juric con un altro infortunio in difesa.

Dopo i ko di Kolasinac e Scalvini, ora anche Odilon Kossounou si è infortunato durante Atalanta-Club Brugge. Un brutto infortunio muscolare per il giocatore che sarà costretto a restare fermo probabilmente per diverse settimane. Nelle prossime ore si saprà di più con l’esito degli esami.