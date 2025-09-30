Doppio infortunio in Champions: emergenza al Fantacalcio

La nuova stagione è iniziata da poco più di un mese, ma si registrano già tantissimi infortuni in Serie A e non solo

Con la nuova stagione che sta per entrare nel vivo gli allenatori devono fare i conti con numerosi infortuni che stanno compromettendo questo inizio di stagione.

L’aumento del ritmo del campionato e soprattutto degli impegni internazionali stanno provocando non pochi problemi in Serie A. Diversi, infatti, sono i giocatori infortunatisi in questo avvio di stagione, in alcuni casi riportando anche problemi fisici particolarmente gravi. Solo nelle scorse ore, per fare un esempio, la Juventus ha dovuto rinunciare a Gleison Bremer e Khéphren Thuram per la sfida di Champions League in programma domani sera sul campo del Villarreal.

E che dire del Napoli di Antonio Conte. La squadra campione d’Italia, già reduce dalla sconfitta in campionato col Milan, affronterà lo Sporting Lisbona nel secondo match di Champions League con una linea difensiva completamente inedita a causa delle assenze per infortunio di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani e della squalifica di Giovanni Di Lorenzo. Anche il Milan ha dovuto fare i conti con qualche defezione in questo avvio di stagione, ma il problema è decisamente ben più diffuso.

Infortuni in Champions League, emergenza anche al Fantacalcio

Anche in queste prime partite del secondo turno di Champions League non stanno mancando notizie relative a infortuni e defezioni, con inevitabili conseguenze dirette sul campionato e non solo.

Basti pensare, ad esempio, a quanto accaduto quest’oggi all’Atalanta nella partita vinta per 2-1 in rimonta ai danni del Club Brugge. Sotto di un gol all’intervallo, il tecnico degli orobici Ivan Juric è stato costretto a sostituire Raoul Bellanova a causa di un problema fisico accusato dall’esterno ex Torino, sostituito da Davide Zappacosta.

In particolar modo, il laterale nerazzurro avrebbe accusato un risentimento a carico dell’adduttore sinistro. Ma non è finita qui: poco dopo l’inizio della seconda frazione di gioco si è fermato anche il braccetto difensivo Odilon Kossounou, uscito e recatosi negli spogliatoi. Le loro condizioni saranno più chiare nelle prossime ore, ma i tifosi della Dea e i fantallenatori restano col fiato sospeso.