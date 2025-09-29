Tensione Napoli, Conte non ha alternative: un big fatto fuori dagli 11

Antonio Conte è pronto ad intervenire per cambiare il suo Napoli dopo un avvio di stagione di alti e bassi, perché ora può arrivare una decisione forte dell’allenatore sulla formazione tipo degli azzurri.

E’ chiaro che quello che sta accadendo in casa Napoli non sembra premiare il rendimento della squadra, perché rispetto lo scorso anno il Napoli di Conte prende fin troppi gol e non riesce comunque a produrre tantissimo in più, per questo motivo che potrebbero arrivare delle decisioni forti dopo quello che è accaduto nell’ultima partita contro il Milan.

In Milan-Napoli, nel secondo tempo, Conte ha sostituito tra i suoi migliori giocatori come Hojlund, De Bruyne e McTominay e da quel momento in poi il Napoli è sembrato calare per determinate situazioni di gioco, ma allo stesso tempo non sembrano poter coesistere tutti questi campioni insieme.

In molti pensavano che alla fine uno tra Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne non potesse rientrare negli 11 titolari, invece Conte ha puntato forte proprio sull’inserimento in campo sempre di tutti questi giocatori. I Fab Four però non sembrano riuscire a dare il meglio insieme, perché con questo stile di gioco sia McTominay che De Bruyne pare possano fare fatica.

Napoli, Conte cambia la formazione: la scelta su chi esclude

Deluso l’allenatore del Napoli per il rendimento di alcuni giocatori e proprio di un campione come De Bruyne in molti si aspettavano ben altro. Alla fine però è arrivato un brutto episodio durante Milan-Napoli che può essere determinante per il futuro.

Perché al cambio De Bruyne ha evitato Conte e detto qualche parola di troppo che potrebbe essere decisiva per il suo cammino a Napoli. L’allenatore ora potrebbe anche pensare di punire il giocatore se non dovessero esserci chiarimenti tra le parti.

Intanto, in vista del futuro, Conte studia anche qualche mossa alternativa come puntare su un ritorno al 4-3-3 dove andrebbe quindi ad escludere uno tra McTominay, De Bruyne, Anguissa e Lobotka, con il belga ultimo arrivato quest’estate che potrebbe essere l’indiziato a partire fuori dagli 11 titolari visto ciò che sta accadendo.

In casa Napoli si respira aria di tensione dopo quello che è accaduto con il Milan e ora c’è la volontà di provare a trovare una soluzione immediata per dare una risposta subito in Champions League contro lo Sporting Lisbona.