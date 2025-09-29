Svilar, con la Roma è finita: un club lo convince al trasferimento

Arrivano degli aggiornamenti che riguardano il futuro di Mile Svilar che può lasciare la Roma e andare a giocare con un altro club, mettendosi alle spalle l’avventura in Italia.

Possibile colpo di scena perché ci sono delle novità che riguardano il futuro del portiere che in questo momento è considerato tra i migliori in Europa. Proprio l’ultima stagione il giovane portiere si è rivelato essere l’arma in più della Roma e ha vinto il premio di MVP nel suo ruolo, adesso Svilar continua a fare prestazioni di grande livello e può pensare ad un definitivo salto di qualità.

Ci sono delle conferme che arrivano e riguardano proprio quelle che possono essere le scelte di alcune società che ora possono pensare di puntare fortemente su Svilar che può andare a pensare di andare a fare uno step ulteriore andando a giocare per uno dei migliori club al mondo.

Svilar, con la Roma è finita: un club lo convince al trasferimento

Occhio a quello che può quindi accadere perché ci sono delle novità proprio inerenti al mercato che può cambiare il futuro di Mile Svilar che in questo momento è un simbolo della Roma ma in vista delle prossime sessioni di mercato qualcosa può davvero cambiare.

Calciomercato Roma: Svilar può cambiare squadra, la scelta

Si sta confermando essere uno dei migliori portieri in Europa e ora la Roma di Gasperini viaggia in vetta alla classifica anche grazie a lui. Ma qualcosa potrebbe cambiare per Svilar che in questo momento è osservato speciale di tantissimi club.

E’ stato ancora una volta decisivo il numero uno sloveno che, dopo il rinnovo con la Roma ora può valutare l’addio visto che su Svilar sono tanti i club che si sono già fatti avanti. Il prolungamento con adegumento di contratto per il portiere potrebbe rivelarsi una scelta strategia per una questione di bilancio e occhio a quello che può accadere con una sua cessione.

Perché su Svilar ci sono tante società che ora ci pensano e i migliori club di Premier League e di Bundesliga possono pensare di presentarsi dalla Roma con una maxi offerta per convincerlo a cambiare maglia.

