Sorpresa in panchina: torna Jurgen Klopp, sostituisce un italiano

A distanza di un anno e mezzo, tornano in ballo le voci sul ritorno in panchina per Jurgen Klopp.

In questo momento scavalca tra le ipotesi quella che era la possibilità di vedere un allenatore italiano in panchina e che viene praticamente sostituito dal leggendario tecnico tedesco.

Si era definito pronto a viversi un momento di “riposo” dal mondo del calcio. E in questo momento è impegnato nella crescita del gruppo Red Bull come Global Sports Director – il progetto comprende anche il Paris FC e il Leeds United – dei diversi club di proprietà della famosissima bevanda energizzante. Un momento di “pausa” da allenatore che rischia di essere interrotto per la ricca proposta che gli è arrivata. Questa, infatti, compromette il futuro sia per Mancini che per Spalletti, tecnici che erano stati individuati e scelti dopo l’esonero per un grande ex Inter e Napoli.

Si rivede Jurgen Klopp: sorpresa in panchina

Sorpresa in panchina con la scelta su Jurgen Klopp per quanto riguarda la decisione che sarà presa da qui in avanti per una delle panchine più importanti del campionato in questione.

Dopo la sconfitta venuta fuori contro una delle candidati al titolo, a sorpresa, è stato mandato via e licenziato l’ex giocatore dell’Inter e del Napoli, che ha segnato la storia anche del calcio francese. Laurent Blanc è stato esonerato, con il club saudita chiamato ad intervenire. E lo ha fatto, inserendo nella lista dei candidati sia Spalletti che Mancini, allenatori italiani liberi assieme a Xavi Hernandez che più intrigano il club che vuole rimettersi in corsa per la lotta al titolo in Saudi Pro League. Ma spunterebbe fuori, a sorpresa, anche il nome di Jurgen Klopp.

Il tecnico tedesco è stato scelto dall’Al-Ittihad e, di fronte ad una proposta economica da 25-30 milioni di euro, la possibilità di rivederlo in panchina e col doppio ruolo sia alla Red Bull che in Arabia Saudita, sarà possibile. A riportare la notizia su tale ipotesi sono i media arabi di Al Riyadh.

Scelta fatta su Klopp: così possono convincerlo a firmare

Dovesse firmare con l’Al-Ittihad, il club saudita gli darebbe libertà totale sotto più fronti.

La prima, quella di potersi comunque occupare del suo progetto extra-campo con la Red Bull, ed è la condizione più importante per lui. La seconda è quella di avere piena libertà del mercato da fare da qui in avanti, senza badare a spese. In rosa ci sono già giocatori come Fabinho che lui conosce benissimo. Ed è proprio con colpi tipo quello di Salah, in programma per l’estate se non a gennaio, che l’Al-Ittihad potrebbero provare a convincere Klopp alla firma sul contratto.