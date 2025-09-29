Serie A, tutti pazzi per Pellegrino: una big lo vuole subito

Il futuro di Mateo Pellegrino può essere in una big assoluta del campionato italiano: chi lo vuole subito e perché

Il Parma di Cuesta ha reagito e ha portato a casa una vittoria molto importante per il morale e per la classifica. Gli emiliani hanno vinto contro il Torino con il risultato di 2-1, centrando i primi tre punti del loro campionato, ma soprattutto dando un input importante alle loro speranze di salvezza in questa stagione dopo un inizio davvero difficile.

E l’uomo copertina del pomeriggio di oggi è sicuramente Mateo Pellegrino. Il bomber è riuscito a segnare una doppietta che ha trascinato i suoi alla prima gioia quest’anno. Dopo un’estate in cui in tanti hanno parlato di lui come uno dei bomber emergenti di questo campionato, ha trovato i primi due centri in questa Serie A. E occhio alle prospettive sul calciomercato.

Pellegrino trascina il Parma e strizza l’occhio alle big

Le qualità di Pellegrino sono sotto gli occhi di tutti. Sa fare a sportellate e proteggere il pallone dagli avversari, ma anche arrivare alla soluzione personale, praticamente in tutti i modi. È abile nel gioco aereo, nello smarcamento in area di rigore e domina con oltre 190 centimetri d’altezza, che lo rendono molto difficile da marcare.

Anche quando non segna, è un bomber di peso che potrebbe servire a tanti, come non ce ne sono molti in Serie A. E poi ha una grinta incredibile che gli permette di essere decisivo nello sviluppo del gioco e nella conclusione dell’azione.

Alla fine dello scorso campionato, il suo nome è stato spesso accostato all’Inter. In realtà, i nerazzurri ora vogliono valorizzare due talenti come Bonny e Esposito e cercano rinforzi con caratteristiche diverse. Chi, invece, potrebbe essere molto interessato è una diretta rivale come il Milan.

Il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo bomber

Di fatto, oggi i rossoneri hanno solo Santiago Gimenez come prima punta vera. E il suo percorso a Milano sarebbe potuto finire già lo scorso agosto. Oltre a Nkunku, attenzione all’arrivo di un altro bomber e quindi proprio a Pellegrino.

L’argentino ha proprio le caratteristiche che mancano ad Allegri per completare la rosa e che il tecnico di Livorno potrebbe valorizzare al meglio. Oggi la valutazione del centravanti è ancora piuttosto contenuta dal punto di vista economico, ma presto potrebbe schizzare alle stelle.