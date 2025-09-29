Maresca lascerà il Chelsea: gira una voce sull’arrivo in Serie A

Enzo Maresca lascerà il Chelsea, dall’estero arrivano conferme sulla sua separazione dai Blues.

Nonostante la vittoria dell’ultimo Mondiale per Club, arrivata non proprio da favorita della competizione, la valutazione che fanno da Londra su Maresca non è poi così positiva.

Ed è per questo che dall’estero spiegano che Maresca rischierebbe l’esonero, potendosi liberare poi per la Serie A. E lo stesso Maresca può anche firmare subito, considerando che il regolamento lo prevederebbe. Chiaro è che si intende, a quel punto, rinunciando all’ingaggio che percepisce Maresca fino al 30 giugno 2029.

Maresca già a rischio: la situazione a Londra

Rischia l’esonero dopo poche giornate, Enzo Maresca. Ha riportato il Chelsea in Champions League vincendo l’ultima Conference League anche, oltre al Mondiale per Club di luglio. Ma ciononostante, il rendimento pessimo avuto in questo inizio di stagione, complica le cose e non di poco, per il suo futuro.

Valutazioni sul continuare o meno con lui in panchina ne sta avanzando il club di Londra che potrebbe licenziare il suo allenatore, scegliendone un altro dalla lista degli svincolati. Xavi, Mancini e anche Spalletti tra i principali rumors per il sostituto a Londra.

Ciò che però risulta certo è che, in queste ultime due partite prima della sosta, tra Benfica e Liverpool, si gioca praticamente tutto Enzo Maresca che, dovesse raccogliere non più di due punti, rischierebbe di fatto l’esonero con effetto immediato.

Maresca esonerato a Londra? Spunta una voce sul futuro

Come hanno fatto sapere da Telegraph, la permanenza di Enzo Maresca al Chelsea non è poi così certa. Gli impegni che arrivano adesso tra Champions e Premier League, rischiano di rappresentare l’ultima spiaggia per un allenatore che rischia di separarsi con licenziamento dal proprio club. Ma il tecnico italiano è stimatissimo da alcuni club in Serie A e se dovessero saltare altre panchine in Italia, occhio alle soluzioni, stando alle voci che circolano. Subentrando in corsa oppure no.

Per ora, tra le situazioni difficili in Italia viene fuori soltanto quella alla Fiorentina, con Pioli che pure sta faticando in questo inizio di campionato. Altrimenti Maresca, sempre se dovesse separarsi dal Chelsea, attenderà poi quelle che sono le possibili occasioni che si presentano, anche dalle big del calcio italiano.