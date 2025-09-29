L’Inter vuole strappare il nuovo Yamal al Barcellona: titolare a 17 anni

L’Inter è ancora alla ricerca di qualità sul calciomercato: vuole strappare il nuovo Yamal al Barcellona, è giovanissimo

Cristian Chivu sta pian piano risollevando l’Inter con un gioco sempre più dominante, coraggioso e che sta coinvolgendo alla grande tutto il gruppo. Non è semplice, però, eliminare le scorie della scorsa stagione, che comunque ha portato ad avere un bilancio in attivo, un successo straordinario e derivato quasi esclusivamente dai risultati sportivi.

In realtà, in estate ci sarebbe stato spazio anche per un altro acquisto di primo piano. E non è un mistero che nelle idee del club doveva essere Ademola Lookman, poi trattenuto dall’Atalanta con una grande resistenza, soprattutto rispetto a una cessione in Italia e a dispetto dei 45 milioni offerti dall’Inter. Un profilo del genere serve ancora e si guarda anche in casa Barcellona.

L’Inter ha ancora bisogna di un fantasista: occhio a un gioiello del Barcellona

È chiaro che il gioco di Chivu preveda sempre di più calciatori veloci, bravi tecnicamente e nell’uno contro uno. Solo così si può massimizzare il pressing e andare velocemente in porta e in maniera più verticale. Ora il gioco si conclude essenzialmente con cross dall’esterno, che spesso possono anche diventare prevedibili.

Attraverso l’uno contro uno, invece, si può creare ancora di più e subire anche meno in contropiede. Oaktree avalla sempre di più la linea giovane, per cui alla fine si potrebbe mantenere l’impalcatura di squadra e cercare di portare ad Appiano Gentile un altro talento di primo piano.

Proprio per queste ragioni, si deve fare sempre più attenzione al futuro di Dro Fernandez. Si tratta di un trequartista spagnolo classe 2008, capace di giocare da titolare già a 17 anni nell’ultimo match del Barcellona nella Liga. In Spagna si parla già di nuovo Yamal, ma occhio alle sirene dall’estero.

Il contratto di Dro Fernandez e l’idea dell’Inter

La sensazione è che Dro Fernandez sia già in rampa di lancio e pronto a bruciare le tappe. Lo spagnolo potrebbe presto essere convocato in Under 21 e soprattutto potrebbe rientrare sempre di più nel giro di titolari del Barcellona sulla trequarti.

Il contratto in scadenza a giugno 2027, però, potrebbe lasciare spazio a un assalto dall’estero. L’Inter potrebbe essere il club ideale per lui, con i nerazzurri pronti a offrire un contratto importante e grande spazio fin da subito. Non sarà facile, però, strapparlo al Barcellona che crede tanto nei suoi giovani.