Spalletti in Arabia, la svolta: porta un suo pupillo dal Napoli

Luciano Spalletti potrebbe tornare molto presto in panchina: il tecnico di Certaldo potrebbe portare con sé un suo pupillo

Nelle ultime settimane, c’è un grande assente sulle panchine di Serie A, dove è aumentata la competizione e ci sono stati grandi ritorno. Stiamo parlando di Luciano Spalletti. Nella sfida tra Conte e Allegri, passando per Gasperini e Sarri, uno come lui avrebbe comunque potuto dire la sua.

Il tecnico di Certaldo si sta ancora leccando le ferite per il percorso con la Nazionale italiana, che ha portato con sé una delusione enorme, proprio nel momento in cui tutti lasciava pensare che avrebbe potuto far rinascere anche gli Azzurri. Così non è stato, ma ora potrebbe esserci anche una nuova opportunità, lontano dalla sua terra, per l’allenatore.

Spalletti può andare in Arabia: svolta in arrivo

Nelle ultime ore, si rincorrono le voci su chi potrebbe essere il tecnico a sedersi sulla panchina dell’Al-Ittihad. Il club arabo è alla ricerca di un nuovo allenatore in tempi brevi e sta valutando diversi profili europei per occupare quel ruolo. Il tecnico in pole position sembra Xavi, che è stato valutato anche dall’Inter e ora potrebbe ripartire lontano dall’Europa.

L’ex Barcellona, però, non è il solo in lizza. Infatti, secondo Fabrizio Romano, bisogna fare sempre più attenzione anche ai profili di Sergio Conceicao e soprattutto Luciano Spalletti. Certo, dal nostro punto di vista, sarebbe un peccato vedere l’allenatore di Certaldo lontano dall’Italia e da una nuova chance importante per fare subito bene.

Dopo lo scudetto storico conquistato al Napoli, potrebbe servire anche ad altre big italiane che oggi non stanno andando benissimo. Per esempio, dopo il pareggio con l’Atalanta, si sono moltiplicati i tifosi della Juve che vorrebbero Spalletti. Come anche alla Fiorentina. La possibilità concreta, però, è quella araba e Spalletti potrebbe portare con sé anche un suo pupillo.

Un nome per la difesa dell’Al-Ittihad

L’Al-Ittihad potrebbe valutare, proprio su indicazione di Spalletti, il nome di Juan Jesus. Il brasiliano non è più ragazzino, ma ha raggiunto il suo picco in carriera proprio con il tecnico di Certaldo.

Per questo, potrebbe puntarci anche a gennaio per portare la sua fase difensiva e si tratterebbe di un colpo importante e dai costi non troppo elevati. Il brasiliano potrebbe accettare in tempi brevi, strutturando l’ultima parte della sua carriera con uno dei suoi tecnici preferiti.