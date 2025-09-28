Ha deciso, lascia il Real: il Milan non aspetta altro

Per il Real Madrid tanti problemi da risolvere, un giocatore pronto all’addio: il Milan vuole accoglierlo, che occasione a gennaio

Sembrava partito a spron battuto, in questa stagione, il Real Madrid, che nelle prime gare aveva inanellato vittorie su vittorie a suon di gol. Ma il nuovo ciclo targato Xabi Alonso trova adesso le sue prime difficoltà, dopo il dolorosissimo ko nel derby della capitale spagnola contro l’Atletico. Una sconfitta pesante per 5-2, nelle proporzioni, nel gioco, nelle disattenzioni e negli errori commessi, con una reazione da provare a trovare immediatamente.

L’umiliazione del ‘Metropolitano’ apre a riflessioni necessarie. La tanta qualità nel reparto avanzato fa il paio con una attenzione non sempre elevata in difesa e già più volte le difficoltà in retroguardia sono state evidenti. Tanto più che sono già numerosi gli infortuni proprio nel reparto difensivo. E non è finita qui.

Secondo quanto filtra dallo spogliatoio madridista, nonostante i buoni risultati non ci sarebbe molta soddisfazione nel modo di gestire la squadra da parte dei giocatori. Specialmente da parte di alcuni, che si sentono messi in disparte o utilizzati secondo quelle che non sono le loro caratteristiche. Il Milan pensa di approfittarne, sfruttando anche gli ottimi rapporti col Real.

Milan, il ritorno di Brahim Diaz: stavolta si può fare davvero

E’ l’occasione giusta per il ritorno di Brahim Diaz a Milanello. Una eventualità cui si pensa da un po’, ma che adesso può farsi concreta.

Come riportato da ‘Don Balon’, il giocatore non è contento del poco minutaggio. Solo due presenze da titolare, spezzoni negli altri casi, addirittura due panchine di fila tra le gare col Levante e con l’Atletico. Brahim è consapevole di non essere nelle grazie di Xabi Alonso, che gli preferisce Arda Guler e Mastantuono. Il tutto, può fornire il terreno ideale per il ritorno a Milano di Brahim.

Milan, Brahim Diaz torna a San Siro per vincere un altro scudetto: al Real non c’è più posto

Con Ancelotti, al Real il numero 21 si era ritagliato un suo spazio di una certa importanza. Ma ora è tutto cambiato.

Concetti di gioco diversi, una interpretazione delle due fasi che non è la migliore per le sue caratteristiche. Nei suoi pensieri, il ritorno al Milan inizia a prendere forma. Magari, per vincere nuovamente uno scudetto con i rossoneri, dopo le grandissime emozioni vissute nel 2022.