Il Lecce di Eusebio Di Francesco ha dato fiducia a Francesco Camarda e ora il centravanti italiano ha trovato il suo primo gol in Serie A.

Si è parlato tantissimo di lui in estate, del suo passaggio in Salento e del possibile exploit che avrebbe potuto trovare con Di Francesco e grazie alla piazza giallorossa e a tutto l’ambiente sportivo che negli anni ha fatto sì che tanti calciatori riuscissero a trovare fortuna e a mettere in mostra tutto il proprio talento.

Le qualità di Francesco Camarda sono sotto gli occhi di tutti ma fino a questo momento per lui erano arrivate moltissime critiche per le prestazioni sottotono del 17enne.

Camarda show con il Lecce: primo gol in Serie A

Il Lecce ha dato fiducia a Francesco Camarda, credendo fortemente nel suo talento e oggi ha ricevuto la prima gioia della sua carriera in Serie A. Il Milan aveva creduto molto in lui quando era ancora più giovane ma non ha avuto modo, poi, di renderlo centrale nelle gerarchie di questa stagione.

Pantaleo Corvino lo ha fortemente voluto a Lecce, ha voluto puntare molto sulle sue qualità e ora vuole renderlo uno dei giovani più importanti del campionato italiano.

Francesco Camarda ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Bologna, regalando il pareggio al 94′ che ha salvato anche la panchina di Di Francesco.

Futuro Camarda: spunta anche una clausola

Il nome di Francesco Camarda inizia a farsi spazio nel calcio italiano. Il giovanissimo calciatore italiano ha fatto parlare tanto di sé e ora ci sono tante pressioni sul suo talento, così come successo a Pio Esposito dell’Inter nell’ultimo mese.

“Il Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda dal Milan“: con questo comunicato i salentini avevano annunciato l’acquisto dell’attaccante italiano, con il Milan che si è tenuto un’opzione di acquisto.

Sostanzialmente il Milan ha la clausola di recompra su Camarda che penserà se esercitare o meno alla fine della stagione. Tutto dipenderà da come giocherà quest’anno con il Lecce e potrebbe decidere di riportarlo in rossonero per renderlo una pedina importante per la rosa di Allegri nella prossima stagione.

Il Milan ricompra Camarda

A fine stagione il Lecce acquisterà definitivamente Francesco Camarda ma poi il Milan eserciterà il diritto di recompra. La cifra ammonta a 4 milioni di euro e quindi è una cifra che non spaventa il club rossonero che riporterà il bomber in rossonero.

L’obiettivo del Milan è quello di inserire in rosa un attaccante giovanissimo e con i colori rossoneri stampati sul cuore: inoltre riportandolo in Serie A si toglierebbe dalla disponibilità degli altri top club italiani.