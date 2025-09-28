Calciomercato, Locatelli è il colpo da 40MLN: scambio in Premier

A sorpresa, il capitano della Juventus potrebbe lasciare i bianconeri per giocarsi una chance in Premier League.

C’è un club che fa sul serio per lui in Inghilterra e con la valutazione da 40-50 milioni che potrebbe permettere alla Juventus di venderlo a cifre elevate, considerando che lo ha comprato diversi anni fa per 36 milioni di euro circa dal Sassuolo. Nonostante gli anni passati, non è per una cifra inferiore che lo perderebbe quindi il club bianconero che, dovesse cedere appunto Locatelli, lo farà non restando a mani vuote.

Il capitano della Juventus verrebbe sostituito con un nuovo innesto – i nomi sono diversi e tutti legati all’ultima estate – oppure con un nuovo nome ancora, in arrivo dalla Premier League per quello che sarà, a quel punto, uno scambio con un club di Londra.

Locatelli via dalla Juventus: affare col West Ham

Come fanno sapere da Give Me Sport e direttamente dall’Inghilterra, un club di Londra starebbe facendo sul serio per cercare di convincere la Juventus sulla cessione di Manuel Locatelli.

L’ex centrocampista di Milan e Sassuolo, divenuto oggi il capitano della Juventus, potrebbe dire addio per giocare in Premier League e con i bianconeri che andrebbero ad investire quei soldi per il sostituto.

Al West Ham ci sono Guido Rodriguez – che porterebbe Locatelli al West Ham per 25 milioni più il suo cartellino – e Lucas Paqueta. Per il brasiliano ex Milan potrebbe arrivare uno scambio alla pari e la Juventus, in mediana, andrebbe poi a prendere un altro innesto per sostituire in quel ruolo lo stesso capitano della Juventus, facendo un bel sacrificio economico considerando che ci vorranno altrettanti 40 milioni almeno poi per prendere uno dei calciatori cercati da Comolli nell’ultima estate.

Chi prende la Juve al posto di Locatelli?

Al di là dell’ipotesi scambio con il West Ham, per sostituire Manuel Locatelli i nomi sono diversi e tutti simili a quelli ipotizzati nella scorsa estate.

In cima alla lista degli obiettivi della Juventus c’è Morten Hjulmand, ex calciatore del Lecce che può far ritorno in Italia dopo l’esperienza che sta vivendo allo Sporting Lisbona. Sullo sfondo anche Ederson dell’Atalanta che, piacendo anche all’Inter, vedrebbe il suo futuro ancora in Serie A in caso di addio dalla Dea. Anche per lui, così come Hjulmand, potrebbero volerci 40-50 milioni di euro per portarlo alla Juventus.