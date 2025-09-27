Meret saluterà il Napoli: nuovo portiere a San Siro, le cifre

Non continuerà la sua esperienza al Napoli, considerando il dualismo che vive in azzurro e l’opportunità che nasce altrove, e precisamente a Milano.

Finendo tra i pali di San Siro, Alex Meret potrebbe essere la scelta a sorpresa per giocare in una delle rivali degli azzurri per la lotta Scudetto, salutando il Napoli e vivendo l’esperienza poi da titolare indiscusso.

L’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic ha messo in difficoltà Meret che, alternato proprio al portiere serbo, si trova coinvolto in un possibile addio e senza rinnovo, costringendo il Napoli a venderlo per non perderlo a zero in futuro. E a quel punto, approfittando della situazione e già nella prossima estate, occhio alla possibilità di vedere la separazione per il portiere italiano, con destinazione in un altro top club di Serie A a cifre contenute. Altrimenti attenzione anche all’ipotesi di anticipare le cose prima della fine di questa stagione che Meret sta vivendo alternandosi con l’ex Torino.

Derby di Milano su Meret: chi prende Alex dal Napoli

Il portiere italiano, dietro nelle gerarchie con Donnarumma tra gli intoccabili di Gattuso, può tornare nel giro della Nazionale come vice Gigio soltanto se dovesse riconfermare quelle che sono state le sue recenti buone stagioni. L’estremo difensore del Napoli, infatti, saluterebbe i partenopei soltanto per una veduta differente da parte della società azzurra che cerca un portiere maggiormente affidabile anche per il “gioco con i piedi”.

Il Napoli ha fatto un investimento importante in porta e questo avrebbe acceso degli interrogativi a Meret e al suo entourage, che non vedono più l’ex Udinese e Spal come principale protagonista dei pali azzurri. È per questo che, dovesse arrivare l’occasione a San Siro, lo stesso portiere potrebbe spingere sulla cessione.

Sia il Milan che l’Inter stanno cercando rispettivamente un erede di Maignan e Sommer. Entrambi i club a Milano possono dare via ad un’asta di mercato sul portiere che, alla fine di questa stagione, saluterà il Napoli.

Calciomercato: le cifre del colpo Meret

Come ha fatto sapere Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, Milan e Inter stanno valutando principalmente Caprile, ma attenzione va posta anche su Meret, appunto.

Il portiere del Napoli potrebbe trovarsi di fronte alla sua ultima annata in azzurro e, dovesse finire al Milan o all’Inter, farebbe il titolare. Entrambe le squadre si separeranno da Maignan e Sommer, dovendo rivoluzionare così la propria porta. Una rivoluzione che porta il nome del portiere campione d’Italia per due volte in tre anni e che, per 20 milioni di euro circa potrebbe dire addio al Maradona.