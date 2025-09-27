Inter, Frattesi bocciato: scambio con Simeone

Il club nerazzurro e il centrocampista possono separare le proprie strade: scambio in Spagna che può avere luogo a gennaio

L’Inter sorride dopo il successo di Cagliari, i nerazzurri si rilanciano in classifica. Due punti guadagnati sulla Juventus e la certezza di guadagnare su almeno una tra Milan e Napoli, in vista dello scontro diretto di San Siro tra rossoneri e azzurri. Buona prestazione in Sardegna, da parte della squadra di Chivu. Anche se non tutti nella rosa sono contenti. Continua ad avere poco utilizzo Frattesi, ad esempio, nonostante ci fosse, a inizio stagione, la sensazione che avrebbe avuto più spazio rispetto al passato.

Il centrocampista ha accumulato solo tre spezzoni di gara fin qui, anche in Sardegna il tecnico ha deciso di lanciarlo solo dalla panchina, nella parte finale della gara. Poca soddisfazione per lui, che pure, nelle due stagioni precedenti, ha segnato gol pesanti e pensa di meritare più considerazione. Appare evidente, comunque, che anche le scelte di Chivu lo mettono in secondo piano.

Il giocatore, dunque, può dire addio nel mercato invernale. La soluzione potrebbe essere uno scambio con l’Atletico Madrid di Simeone.

Inter, Frattesi in Spagna e Conor Gallagher in nerazzurro: tutti contenti

Tra le fila dei ‘Colchoneros’, c’è un giocatore che vive una situazione simile all’italiano ed è Conor Gallagher. Per il quale si pensava a un addio già in estate, che però non si è concretizzato.

Le valutazioni che i due club fanno dei giocatori è simile e questo potrebbe favorire l’idea di uno scambio alla pari. Chivu potrebbe avere a disposizione un centrocampista in grado di portare maggiore fisicità oltre agli inserimenti, Simeone avrebbe dalla Serie A un altro innesto di valore dopo i colpi Raspadori e Nico Gonzalez, che si sono già fatti notare in positivo.

Inter, Chivu alla terza vittoria di fila: la quadra si avvicina

Una separazione che sarebbe dolorosa, quella con Frattesi, ma non sembra esserci altra strada. E del resto, l’Inter di Chivu sta comunque trovando i suoi equilibri, a giudicare dall’andamento delle ultime partite.

Serviranno conferme di alto livello, d’accordo, per essere sicuri che l’Inter possa puntare davvero in alto in questa stagione. Per ora, c’è da macinare risultati, prima dei match dopo la pausa, incluso quello con il Napoli, che saranno la cartina di tornasole definitiva. La strada intrapresa sembra comunque quella giusta.