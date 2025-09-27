Guaio Napoli, un altro titolare infortunato: torna dopo la sosta

Furia Antonio Conte, ora il Napoli continua a perdere pezzi perché un altro titolare si è fatto male e starà fuori per circa 1 mese. Le sensazioni sono negative per la squadra Campione d’Italia.

Occhio a quello che pare sia accaduto in queste ore, perché il Napoli andrà a giocare un big match a Milano contro la squadra rossonera allenata da Allegri e ci sarà una grande defezione per la rosa di Antonio Conte visto che sono diversi i giocatori assenti e infortunati non disponibili per Milan-Napoli.

In questo momento pare esserci un altro giocatore che si è infortunato e che rischia di stare fuori almeno 1 mese circa. Possibile colpo di scena in casa Napoli dove continuano ad arrivare notizie in merito ai giocatori che si sono fermati per gli azzurri.

Non era questo quello che si aspettava Conte che sta ricevendo tante notizie di infortuni e di calciatori che non saranno a disposizione dell’allenatore per i prossimi impegni difficili e ravvicinati con i tanti giocatori che non sembrano essere al meglio.

Napoli, altro infortunio: resterà fuori per diverso tempo

Non era quello che sperava di vedere il Napoli con un altro infortunio di un calciatore che allunga i tempi di recupero, perché rischia di dover stare fermo davvero a lungo ancora.

Arriva una notizia negativa che priprio non ci voleva, perché i colleghi di CalcioNapoli24.it svelano le ultime da casa Napoli con un’altra brutta notizia per l’infortunio di Amir Rrahmani. Dopo il KO di Alessandro Buongiorno durante la gara contro il Pisa e il suo stop di quasi 1 mese, arriva un altro infortunio per un difensore titolare.

Rrahmani era già fuori da circa 1 mese per l’infortunio in Nazionale e ora ha avuto una ricaduta proprio adesso che era tornano e tutti si aspettavano la sua presenza contro il Milan. Niente da fare, anzi, Rrahmani si è infortunato di nuovo e dovrebbe rientrare addirittura dopo la sosta per le nazionali di ottobre, con il suo rientro che potrebbe essere per il 18 ottobre contro Torino.

Così facendo allora Rrahmani salterà per infortunio Milan, Sporting Lisbona, Genoa e la convocazione in nazionale.