Gasperini fa fuori 2 titolari: occasione per il Milan

Il Milan osserva con attenzione la situazione che si sta sviluppando a Roma e che riguarda due giocatori che sono ai ferri corti con Gasperini.

Il tecnico avrebbe voluto altri al loro posto ma purtroppo, durante la sessione estiva, il club non è stato in grado di venderli e sostituirli.

Una convivenza forzata, dunque, almeno fino a gennaio quando si proverà a trovare una soluzione per far felici tutti.

Intanto, alla vigilia della sfida contro il Verona, Gasperini è uscito allo scoperto lanciando delle vere e proprie provocazioni riguardo i due giocatori.

Show in conferenza stampa di Gasperini che ha parlato pubblicamente di due questioni particolari, che hanno tenuto banco in questi giorni nella Capitale.

C’entra sempre il calciomercato che, purtroppo, non ha soddisfatto del tutto l’allenatore che è stato costretto ad una convivenza forzata con alcuni giocatori che non riesce a vederli.

Gasperini conferenza stampa Roma: cosa ha detto su 2 titolari

Protagonisti fino alla passata stagione, l’arrivo di Gasperini ha cambiato le gerarchie per entrambi.

Due situazioni diverse e differenti che, comunque, creano qualche problema nella gestione dell’allenatore che è comunque costretto ad utilizzarli.

Ecco perché, in conferenza stampa, Gasperini non ha per nulla elogiato Dovbyk e Pellegrini. Infatti, il tecnico ha continuato a sottolineare come i due problemi non siano risolti e che il gol nel derby del capitano non ha dato nessuna svolta.

Gasperini allo scoperto: boccia già due titolari?

Non usa mezza misure Gian Piero Gasperini e alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona, tira delle verre e proprie stoccate nei confronti di Dovbyk e Pellegrini.

Ecco cosa ha detto l’allenatore della Roma sui due giocatori che a gennaio potrebbero pensare di lasciare la Capitale per andare in una nuova squadra.

“Ferguson è sempre in ballottaggio con Dovbyk. Non c’è nessuno avanti sull’altro, se la giocano sempre entrambi e a momenti della partita possono far bene. Artem, comunque, mi sembra più in crescita sul piano atletico. E’ migliorato rispetto a inizio stagione, quando abbiamo cominciato il ritiro. Questa crescita lo aiuta, deve essere al top fisicamente per mascherare alcune problematica di natura tecnica. Se raggiunge la condizione ottimale riesce anche ad essere bravo sotto il punto di vista tecnico”.

“Pellegrini? Ha dato in campo la risposta più importante, la società è felice quando i giocatori fanno bene. Lui nel derby, a prescindere dal gol, ha fatto una buona partita. Ma non dobbiamo pensare, adesso, che il problema sia risolto. Se lo si pensa sbagliato tutti. Lui adesso deve ritrovare la continuità con forza e carattere, dimostrando la sua personalità. Deve entrare in questa mentalità e sono caratteristiche che lui già possiede”.