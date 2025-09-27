Esonero confermato dopo la sconfitta: individuato il sostituto

Disastro dal quale non si torna indietro, è finita l’avventura in panchina per uno dei top club che è costretto alla scelta.

Un’ennesima sconfitta costringe il club a prendere dei seri provvedimenti. Dopo il terzo gol subito, i propri tifosi presenti in trasferta cantavano un coro contro lo stesso allenatore, chiedendo l’esonero in mattinata. Una conferma, sul licenziamento, che probabilmente potrebbe arrivare ancor prima e nel corso di questa stessa serata. Ma a quel punto, chi sarà il nuovo allenatore?

Tra i primi nomi figura uno tra quelli più importanti, attualmente liberi, che è l’ex Commissario Tecnico dell’Italia e dell’Arabia Saudita. Da capire se sarà appunto in Mancini la scelta o se si virerà altrove. Intanto, l’unico che conosce l’ambiente, per aver vissuto in quella città per diversi anni, è proprio lo storico allenatore italiano che potrebbe essere pronto a ripartire in un club dopo le esperienze vissute da tecnico delle Nazionali.

“Esonero in mattinata”: può tornare Mancini subito in città

Si era vociferato potesse arrivare anche come Commissario Tecnico all’Inghilterra, prima della scelta che i Tre Leoni hanno preso su Tuchel per il dopo Southgate. Alla fine Mancini ha deciso di non andare in Inghilterra, preferendo altre soluzioni probabilmente. Ma una tra queste e sempre dalla Gran Bretagna, arriverebbe in un club. E allora tutto, a quel punto, sarebbe diverso.

L’ipotesi di allenare il Manchester United potrebbe affascinare chi ha vestito i panni del primo allenatore di sempre ad aver vinto il titolo della Premier League con il Manchester City.

Da una parte all’altra della rivalità, occhio alla possibilità di vedere Roberto Mancini come nuovo allenatore del Manchester United, con Ruben Amorim che molto presto sarà esonerato come hanno chiesto i tifosi esplicitamente al fischio finale di Brentford-United.

Mancini a Manchester: c’è anche un’alternativa italiana

Non dovesse essere Roberto Mancini, il nuovo allenatore del Manchester United, i Red Devils potrebbero provarci per un altro grande allenatore italiano. Occhio infatti a Luciano Spalletti che di recente era stato accostato al Fenerbahce, per il dopo-Mourinho.

Non allenando e non tornando in Italia, come aveva detto ai tempi dell’addio al Napoli, non volendo indossare “un’altra tuta differente da quella azzurra”, Spalletti potrebbe decidere di ripartire dalla Premier League. Il casting si stringe attorno a pochi nomi, ma importanti. E presto lo United annuncerà prima l’esonero di Amorim, per poi confermare le proprie scelte in panchina.