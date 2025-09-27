Bove annuncia: “Sto tornando”, svelato dove giocherà

A 10 mesi da quel terribile Fiorentina-Inter, Edoardo Bove ha annunciato il suo prossimo rientro in campo.

In una lunga e commovente intervista rilasciata ai taccuini del Corriere dello Sport, infatti, l’ex giocatore di Fiorentina e Roma ha svelato di doversi sottoporre agli ultimi controlli di routine prima di decidere cosa farne della sua carriera. Inutile dire che il classe 2002 avrebbe già le idee chiare, avendo individuato (obbligatoriamente all’estero) la squadra con la quale ripartire e dare nuova linfa vitale ad un’avventura nel mondo del calcio che per fortuna di tutti non è stata spezzata per colpa di un malore.

Bove annuncia il suo rientro in campo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Edoardo Bove, fermo da quel maledetto Fiorentina-Inter che fece preoccupare tutto il mondo del calcio. Eppure, da persona matura quale è, il centrocampista classe 2002 ha detto di non voler maledire quel giorno, anche perché la cosa più importante è che alla fine non sia successo di peggio.

Per questo motivo il ragazzo è grato alla vita, che presto potrebbe dargli una seconda possibilità nel mondo del calcio. Ci vuole ancora un po’ di tempo, soprattutto se consideriamo il fatto che Bove dovrà ovviamente lavorare con ancora più ritmo per tornare subito in forma, ma la notizia è che ovviamente il classe 2002 potrà tornare a giocare.

A confermarlo è stato il ragazzo stesso, che nel corso della sua lunga intervista ai colleghi del Corriere dello Sport ha detto “Sto tornando!”. Non c’è ancora una data cerchiata in rosso sul calendario, ma Bove ha detto che dopo gli ultimi controllo deciderà come, quando ma soprattutto dove ripartire, anche se questo ultimo aspetto è piuttosto scontato, visto che l’ex Roma per tornare a giocare dovrà per forza spostarsi all’esterno.

Svelato dove giocherà Bove

Edoardo Bove è pronto a tornare in campo, ed è questa la notizia più bella, anche perché appena 10 mesi fa è stata sfiorata una vera e propria tragedia. In attesa dell’ufficialità del suo rientro, cominciano a farsi strada diverse soluzioni estere per il suo futuro, visto che in Italia non potrà più giocarvi.

Nulla di confermato per il momento, anche perché società ed entourage cominceranno a parlare solo nel momento in cui arriverà il definitivo via libera da parte dei medici, ma la sensazione è che Edoardo Bove potrebbe diventare una soluzione per squadre come Porto (allenata da Farioli), Ajax e Brentford, che già con Eriksen mostrò di avere tatto per situazioni come queste. Da non escludere neanche soluzioni francesi o spagnole, ma il classe 2002 ha tutto il tempo a disposizione per decidere.