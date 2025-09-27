Addio Real Madrid dopo il derby: la Juve lo prende a gennaio

Giornata nera per il Real Madrid, l’Atletico festeggia con un trionfo dalle proporzioni storiche nel derby: tanti giocatori sotto tono, Xabi Alonso decide per farne fuori uno e la Juventus osserva

In un sabato di grande calcio, c’è spazio per un risultato francamente inatteso, per il trend e per le proporzioni. In Spagna, era il giorno del derby di Madrid, al Metropolitano, tra Atletico e Real, che si è risolto con una vittoria eclatante per 5-2 da parte dei ‘Colchoneros’. Una giornata di gloria per la squadra di Simeone, che si rilancia dopo un inizio di stagione così così, mentre la frenata, per il Real, è piuttosto rovinosa.

E dire che prima della fine del primo tempo, dopo l’iniziale svantaggio, il Real era in vantaggio per 2-1. Ma il talento offensivo, questa volta, non è bastato per avere la meglio. Dopo aver subito il pari a tempo scaduto nella prima frazione, nella ripresa la squadra di Xabi Alonso è franata sotto i colpi dei rivali. Mattatore Julian Alvarez con una doppietta, ha chiuso i conti Griezmann, aggiungendosi alle reti di Le Normand e Sorloth nella prima frazione.

Il Real ha sbandato tanto in difesa, non ha espresso la miglior concentrazione e qualità in tanti elementi. Pagelle fortemente negative per molti, con alcuni giocatori su cui iniziano serie riflessioni. C’è una bocciatura in particolare, di cui può approfittare la Juventus, per farsi avanti a gennaio.

Juventus, idea Camavinga: tempo scaduto al Real Madrid

Entrato nell’ultima mezz’ora, Camavinga è stato autore di una prestazione scialba e senza mordente. Se già il suo posto in squadra era a rischio, dopo questa gara arretrerà ancora nelle gerarchie di Xabi Alonso.

E così, si torna a parlare del suo possibile addio. La Juventus può farsi avanti, anche considerando il boost portato dall’aumento di capitale in arrivo. La valutazione del francese rimane alta, da parte del Real, ma si confida nel fatto che nei prossimi mesi le pretese possano ridursi e magari si possa imbastire una operazione in prestito. Il profilo, del resto, farebbe comodo, in un centrocampo che ha bisogno di alternative e di tanta energia.

Juventus, il pari con l’Atalanta conferma il carattere: ma è la terza X consecutiva

Rimane imbattuta, la Juventus, in questo avvio di stagione. Rimontando anche con l’Atalanta, ma non andando al di là del pari, nonostante nell’ultimo quarto d’ora ci fosse la superiorità numerica.

Terzo pareggio di fila tra campionato e coppa, la squadra di Tudor è quadrata ma sembra fare fatica in alcuni momenti. Gerarchie confuse e poco chiare in attacco, al di là del solo Yildiz, mentre per quanto riguarda gli altri reparti il livello non si alza, nonostante gli sforzi. E’ una squadra che può dire la sua, ma servirà altro per puntare allo scudetto.