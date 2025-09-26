Sancho in Serie A: arriva a zero, firma con una big

Il futuro del giocatore inglese potrebbe essere ancora nel nostro campionato. Una big potrebbe approfittarne del contratto in scadenza. I dettagli

L’avventura di Sancho al Manchester United può considerarsi ormai conclusa. Secondo le informazioni del Sun, il club inglese ha deciso di non rinnovare il contratto all’esterno inglese e a questo punto si andrà fino alla scadenza fissata il prossimo giugno. Una notizia che cambia molto per quanto riguarda il futuro del giocatore. Il britannico sperava in una chance ancora con i Red Devils, ma ora l’esperienza con l’Aston Villa diventa decisiva per trovare una nuova sistemazione.

La conferma con i Villans non è da escludere, ma Sancho non ha mai nascosto le sue ambizioni di puntare in alto e per questo motivo il suo obiettivo durante il prossimo calciomercato è quello di tornare in una big. E chissà che dall’Italia non possa arrivare la grande occasione per rilanciarsi e dimostrare il suo talento.

Calciomercato: Sancho in Serie A, con chi firma

Le qualità di Sancho non sono in discussione e la decisione da parte del Manchester United di non rinnovare il contratto si trasforma in una grande occasione nel prossimo calciomercato estivo. L’inglese diventa una opportunità a zero e gli occhi di molte big iniziano ad essere puntati sulle prestazioni dell’inglese con l’Aston Villa. Non un obiettivo semplice per diversi motivi anche se i tentativi non ci mancheranno.

E in Serie A le qualità di Sancho non sono mai passate inosservate. Juve, Atalanta e Roma ci hanno provato già in questo calciomercato estivo senza fortuna. Ma ora la possibilità di andarlo a prendere a zero è sicuramente molto importante e una big magari al termine della stagione un tentativo lo farà. Per le qualità e il modo di giocare l’inglese potrebbe rappresentare una opportunità per i bianconeri di Tudor soprattutto se uno fra Conceicao e Zhegrova dovesse partire.

Al momento si tratta di una ipotesi di calciomercato. Sancho è in scadenza con il Manchester United e a zero rappresenta una opportunità in estate molto importante. Ad oggi non si ha una trattativa concreta e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso dei prossimi mesi. Ma di certo la Juventus è pronta ad osservare da vicino la situazione Sancho e magari fra marzo e aprile potrà iniziare a sondare il terreno per capire la fattibilità di questa operazione.