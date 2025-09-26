Kessié torna in Serie A a prezzo di saldo: giocherà in una big

L’avventura di Franck Kessié in Arabia Saudita con la maglia dall’Al-Ahli è oramai giunta ai titoli di coda.

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista ivoriano potrebbe tornare a giocare in Serie A a partire dal prossimo gennaio, visto che su di lui si sarebbe posato l’interesse di una grande del campionato italiano. Ovviamente parlare di affare fatto è prematuro, ma la sensazione è che i primi colloqui esplorativi tra le parti avrebbero spianato la strada verso un accordo verbale non solo tra Kessié e il club interessato, ma anche tra le due società, con l’Al-Ahli disposto a privarsi dell’ex Milan e Barcellona a gennaio per evitare di perderlo a zero poi la prossima estate.

Kessié torna in Serie A: giocherà in una big

Franck Kessié potrebbe tornare a giocare in Serie A a partire dal prossimo gennaio. L’ivoriano ritiene conclusa la sua esperienza in Arabia Saudita, motivo per il quale avrebbe cominciato a guardarsi intorno in vista della seconda parte di stagione.

Essendo un profilo di caratura internazionale, il nome dell’ex Milan sarebbe finito nel mirino di altre grandi squadre europee, ma è sempre stata sua intenzione tornare in Italia, e così sarà. A maggior ragione se consideriamo il fatto che la prossima squadra di Kessié è una grande del campionato di Serie A, formazione alla ricerca di un centrocampista proprio con le caratteristiche e l’esperienza del classe 1996 per rinforzare e completare la mediana.

Se consideriamo poi il fatto che l’ivoriano è in scadenza nel giugno 2026, la Juventus non si poteva assolutamente tirare indietro. A fronte di questo, riportano i colleghi di TMW, la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo su Franck Kessié nel prossimo calciomercato invernale nel momento in cui le piste Sergej Milinkovic-Savic e Sandro Tonali dovessero arenarsi una volta e per tutte, anche sul mercato a quel punto non ci sarebbe di meglio in rapporto qualità-prezzo.

Comprano Kessié a prezzo di saldo

La Juventus potrebbe riportare Kessié in Serie A a prezzo di saldo. Stando a dati Transfermarkt l’ivoriano ha al momento una valutazione di mercato che si aggirerebbe attorno ai 14 milioni di euro, ma l’Al-Ahli non potrà pretenderne così a tanti a gennaio visto che 6 mesi più tardi il classe 1996 lascerebbe praticamente gratis.

Addirittura la soglia potrebbe scendere anche sotto i 10 milioni di euro, ed è per questo che la Juventus starebbe preparando e studiando l’assalto a Franck Kessié, che potrebbe dunque diventare il rinforzo che Igor Tudor è andato tanto cercando e richiedendo per completare, rinforzare ma soprattutto sistemare una volta e per tutte la sua mediana. Staremo a vedere.