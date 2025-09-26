Juve, altro infortunio: pessime notizie, Tudor costretto a cambiare

La Juventus di Igor Tudor ha avuto la prima battuta d’arresto in campionato e ora vuole reagire, ma allo stesso tempo arrivano brutte notizie dall’infermeria con un altro infortunio che complica i piani.

Il club bianconero si prepara ad affrontare la prossima sfida ed è subito un big match, perché si giocherà Juventus-Atalanta che diventa una gara già molto importante per la classifica di Serie A. La squadra di Tudor vuole reagire al pareggio di Verona, ma dovrà farlo con qualche giocatore in meno.

Infatti, l’allenatore non potrà contare su tutti i giocatori e proprio alcuni dei migliori e che sembravano in piena forma potrebbero dare forfait. Perché ci sono dei nuovi aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori della Juventus e la situazione infortuni che continua a tormentare il club bianconero in questa stagione.

Le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà qualche recupero o meno, anche se dalle prime impressioni non ci sono buone sensazioni riguardo quelle che può essere il rientro in campo di alcuni giocatori della Juventus. In questo momento ci si gioca tutto per provare a riscattarsi, ma Tudor dovrà fare a meno di un altro giocatore su cui punta tanto come dimostrato nell’ultima partita.

Infortuni Juventus: Tudor perde un altro giocatore con l’Atalanta

Occhio a quello che può accadere proprio nelle prossime ore perché ci sono conferme in merito alla probabile formazione della Juventus che può scegliere Tudor per una partita delicata come quella contro l’Atalanta visto che a livello di infortuni non sono tutti a disposizione.

Arriva la notizia in merito ai problemi di Conceicao che può non giocare Juve-Atalanta e ora Tudor è pronto a gestire la condizione fisica del suo giocatore. Perché il portoghese è stato decisivo con un suo gol a Verona e una prestazione di altissimo livello.

Ora però i problemi fisici fermano Conceicao e Tudor è costretto a cambiare schierando altri giocatori in campo dal primo minuto. Potrebbe essere il momento di Zhegrova, con Yildiz sempre confermato e uno tra David o Openda a prendersi il posto in attacco.