Icardi torna in Serie A gratis: sarà capitano e titolare

Dopo una forte e viscerale esperienza in Turchia con la maglia del Galatasaray, Mauro Icardi è pronto a fare ritorno alla base.

No, non l’Argentina, bensì l’Italia, la Serie A, campionato nel quale è cresciuto e si è consacrato come uno dei migliori centravanti del mondo. A quasi 33 anni Icardi potrebbe dunque tornare a fare la differenza in Italia, visto che a cercarlo è una delle società più ambiziose e ricche dell’intero campionato, decisa a fare tutto, addirittura anche nominarlo capitano, pur di convincerlo ad accettare questa soluzione per gli oramai ultimi anni di carriera.

Icardi torna in Serie A: firma gratis la prossima estate

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mauro Icardi, che al termine di questa stagione dovrebbe terminare la sua viscerale esperienza al Galatasaray con la scadenza del suo contratto. Per il momento non si è ancora parlato di rinnovo dalle parti di Istanbul, ma la strada intrapresa lascia intendere che le parti si separeranno la prossima estate.

Mauro Icardi diventerà così un’occasione di mercato, che una società di Serie A starebbe già fiutando e cominciando seriamente a valutare, anche perché a partire dal prossimo gennaio le parti potrebbero già cominciare a sentirsi per firmare un pre contratto. Filtra ottimismo, ma ovviamente parlare di affare fatto è prematuro, anche perché sull’argentino si muoveranno anche tante altre società d’Europa e non solo.

La sensazione, però, è che il futuro di Mauro Icardi possa davvero essere in Serie A, con il Como che potrebbe pensare a lui per andare a rinforzare e completare, con esperienza internazionale e non, il reparto offensivo di Cesc Fabregas, che già conta tra le sue file un altro grande attaccante come Alvaro Morata. I due sono però profili completamente diversi, e chissà che non possa nascere addirittura un duo inedito dalle parti del Sinigaglia.

Hanno convinto Icardi

Secondo TMW Mauro Icardi è uno di quei nomi da tenere sotto osservazione in vista della prossima estate, visto che il suo contratto con il Galatasaray andrà in scadenza. Como potrebbe essere una soluzione, così come potrebbe esserla il rinnovo con il club di Istanbul, da non escludere a priori nonostante per il momento nessuno si sarebbe fatto avanti dai piani alti.

Allo stesso tempo, però, non è neanche da accantonare l’ipotesi che Icardi possa finire a giocare o in Argentina o in MLS, con l’Inter Miami di Messi che alla ricerca di una nuova prima punta potrebbe decidere proprio su di lui così da andare a completare un tridente di argentini niente male, se si considera anche De Paul. Staremo a vedere.