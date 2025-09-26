Cambiaso lascia la Juve: scambio con la big europea

Sembra essere ormai definito il futuro di Andrea Cambiaso: emblematiche le parole di Igor Tudor

Dopo il passato interesse da parte del Manchester City, per Andrea Cambiaso si torna a parlare di un futuro in grandi club europei.

Andrea Cambiaso sembra essere giunto a un bivio della sua carriera. Legato alla Juventus da altri quattro anni di contratto, l’esterno classe 2000 negli ultimi anni è stato protagonista di un rendimento altalenante, alternando prestazioni da top player a parentesi a dir poco negative. Lo scorso anno sulle sue tracce si era palesato l’interesse del Manchester City con Pep Guardiola che lo avrebbe accolto volentieri, ma poi non se ne fece nulla.

Dopo quel concreto interesse di mercato, il rendimento di Andrea Cambiaso è decisamente calato, anche a causa delle performance generali della squadra e di qualche piccolo acciacco di natura fisica. Con la nuova stagione ormai iniziata, l’esterno ex Genoa e Bologna è stato protagonista di un avvio in chiaroscuro, condizionato dalle due partite per squalifica saltate in campionato dopo il cartellino rosso rimediato con il Parma alla prima giornata. Il suo nome, ad ogni modo, resta sul taccuino di diversi top club europei.

Calciomercato Juventus, Cambiaso verso una big europea

L’esterno di origini liguri gode della massima stima dell’ambiente bianconero, della società e del suo allenatore, Igor Tudor. Proprio quest’ultimo, alla vigilia dell’ostica sfida con l’Atalanta, ha tessuto le lodi di Andrea Cambiaso, definendolo un giocatore da Manchester City o anche da Real Madrid.

Se i Blancos dovessero effettivamente muoversi per portare in bianconero Andrea Cambiaso potrebbe accontentare la Juventus sotto il profilo economico, ma il direttore generale Damien Comolli potrebbe lavorare anche a uno scambio, chiedendo in cambio il cartellino del pari ruolo classe ’99 Fran Garcia (legato ai Blancos da altri due anni di contratto) oltre a un conguaglio economico. Un’operazione che avrebbe sicuramente dei vantaggi per la società bianconera che potrebbe recuperare i 15 milioni spesi per ingaggiarlo dal Genoa nel 2022 e assicurarsi un giocatore con una importante esperienza internazionale sulle spalle.